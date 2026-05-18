Στο 28% η πτώση στις τουριστικές αφίξεις τον Απρίλιο, αισθητές οι επιπτώσεις πολέμου- Η πορεία ανά αγορά

Διψήφια αν και επιβραδυνόμενη ήταν τον Απρίλιο η πτώση στις αφίξεις τουριστών όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2026 μειώθηκαν κατά 27,6% σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 30,7%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Απρίλιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 39,2% (118.742) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 8,4% (25.371), οι αφίξεις από τη Γερμανία 8,0% (24.178), οι αφίξεις από το Ισραήλ 5,3% (15.997) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 4,7% (14.255).

Οι αφίξεις από το Ισραήλ τον Απρίλιο είναι μειωμένες κατά 74,8% σε ετήσια βάση. Η πτώση στις τουριστικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 21,8% τον Απρίλιο του 2026 και από τη Γερμανία στο 18,4%. Η μείωση στις αφίξεις από την Ελλάδα είναι 12,8% και από την Πολωνία 12,5%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2026 ήταν για ποσοστό 73,0% των τουριστών οι διακοπές, για 17,7% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2025, ποσοστό 80,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 12,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,9% για επαγγελματικούς λόγους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 710.370 σε σύγκριση με 865.326 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,9%.

 Μικρή μείωση στα ταξίδια

 Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στις 164.357 σε σύγκριση με 164.844 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,1% (52.837), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% (11.219), η Ιταλία με 6,0% (9.841) και η Ρουμανία με 4,2% (6.931).

