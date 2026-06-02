Στο 3,7% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο

Στο 3,7% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3,0% τον Απρίλιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).