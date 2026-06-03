Επενδύσεις και νέα projects από τη Louis Hotels

Επενδυτικό πλάνο και στρατηγική αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της υλοποιεί η Louis Hotels, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον κυπριακό τουρισμό.

Όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξή της η Chief Commercial Officer του ομίλου, Πόπη Τάντα, η Louis Hotels αριθμεί σήμερα 25 ξενοδοχειακές μονάδες σε Κύπρο και Ελλάδα, με συνεχή στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της εμπειρίας του επισκέπτη. Παράλληλα, υλοποιείται ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται σε ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό μονάδων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το πλήρως ανακαινισμένο πεντάστερο Imperial Island Resort στην Πάφο και το νέο Valmar Corfu στην Κέρκυρα. Το Imperial Island Resort «έχει αλλάξει εντελώς ύφος και στυλ» και στοχεύει τόσο σε οικογένειες όσο και σε ζευγάρια, σημείωσε. Πρόκειται για ένα premium family all-inclusive resort.

Σύμφωνα και με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ενημέρωση του ομίλου, οι επενδύσεις την τελευταία τριετία (2024-2026) ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ και με τις νέες μονάδες και projects αναμένεται να υπερβούν τα 60 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πλάνο δεν αποκλείει μάλιστα νέες εξαγορές και μισθώσεις ξενοδοχείων σε Κύπρο και Ελλάδα, στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της κυπριακής αγοράς, με την Πόπη Τάντα να υπογραμμίζει τη σημασία του εγχώριου τουρισμού, ειδικά σε μια χρονιά όπου οι διεθνείς αφίξεις παρουσιάζουν πιέσεις.

«Οι Κύπριοι είναι μεγάλη βοήθεια φέτος», σημείωσε, εξηγώντας ότι η ζήτηση από την εγχώρια αγορά στηρίζει σημαντικά την πληρότητα των ξενοδοχείων, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας.

Προσφορές στο κυπριακό κοινό

Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος έχει προχωρήσει σε επιθετική πολιτική προσφορών, προκειμένου να ενθαρρύνει τις κρατήσεις από το κυπριακό κοινό. Για τη φετινή περίοδο προσφέρονται εκπτώσεις έως 35%, με πακέτα που περιλαμβάνουν δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά σε οικογενειακά ξενοδοχεία και επιπλέον παροχές για ενήλικες επισκέπτες. Οι προσφορές αυτές στοχεύουν να καταστήσουν τις διακοπές στην Κύπρο πιο προσιτές, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Μια δύσκολη χρονιά

Παρά τις επενδυτικές κινήσεις, η φετινή χρονιά εξελίσσεται πιο δύσκολα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Όπως εξήγησε η ίδια, «είχαμε πάρα πολλές ακυρώσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο», λόγω της αρνητικής εικόνας που δημιουργήθηκε διεθνώς εξαιτίας των εξελίξεων στην περιοχή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η σεζόν να κινείται «στο -15% με -20% αυτή τη στιγμή», με την αγορά να προσπαθεί να ανακάμψει μέσα από κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Ελλάδα, όπου η αγορά αντέδρασε ταχύτερα, περιορίζοντας τις απώλειες, σε αντίθεση με την Κύπρο που εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από συγκεκριμένες αγορές και επηρεάζεται άμεσα από γεωπολιτικές εντάσεις.

Ωστόσο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. «Θα μαζευτεί, αλλά δεν θα φτάσει τα περσινά νούμερα», εκτίμησε η κ. Τάντα, σημειώνοντας ότι ακόμη και σε θετικό σενάριο η χρονιά ενδέχεται να κλείσει γύρω στο -10%.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της χρονιάς θα διαδραματίσουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μια πιθανή αποκλιμάκωση στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «οι οικογένειες που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του τουρισμού έχουν ήδη ακυρώσει και επιλέξει άλλους προορισμούς», περιορίζοντας τα περιθώρια πλήρους ανάκαμψης.