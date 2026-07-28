Κυπριακά ξενοδοχεία: Βελτίωση στις κρατήσεις, φρένο στα έσοδα

Βελτιωμένη είναι η ροή κρατήσεων στα κυπριακά ξενοδοχεία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ωστόσο, δεν φθάνουν τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, με παρούσα την αβεβαιότητα λόγω του κόστους ενέργειας και ευρύτερα του κόστους ζωής αλλά και της εκτόξευσης των τιμών των εισιτηρίων. Την ίδια ώρα, οι ξενοδόχοι αναμένουν μειωμένο οικονομικό αποτύπωμα για το τέλος της χρονιάς.

Οι επικεφαλής των ξενοδοχειακών συνδέσμων με δηλώσεις τους στον «Π», σημειώνουν ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τους επόμενους μήνες για να κλείσει η τρύπα που άνοιξε στις αρχές της σεζόν κατά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Μειωμένο οικονομικό αποτύπωμα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Άκης Βαβλίτης, σχολίασε στον «Π» ότι «η κατάσταση στα ξενοδοχεία είναι βελτιωμένη, ωστόσο δεν έχει φθάσει τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα για αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου».

Ο κ. Βαβλίτης σημειώνει ότι δεν έχουν τόση σημασία οι πληρότητες, αλλά το σημαντικό είναι το οικονομικό αποτύπωμα στο τέλος της χρονιάς. «Πολλοί ξενοδόχοι έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε με αποτέλεσμα το οικονομικό αποτύπωμα να εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι», εξηγεί.

Όσον αφορά το επόμενο έτος, ενημερώνει ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν υπογράψει συμβόλαια όπως κάνουν κάθε χρόνο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν προεξοφλεί την επιτυχία της επόμενης χρονιάς.

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις», τόνισε.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, επιβεβαίωσε από την πλευρά του στον «Π» ότι «παρατηρείται βελτίωση στον ρυθμό των κρατήσεων στα ξενοδοχεία με το κυρίαρχο στοιχείο να είναι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, κάτι που θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν».

Ο μέσος όρος των κρατήσεων στα ξενοδοχεία παγκύπρια τον Ιούλιο και Αύγουστο κυμαίνεται γύρω στο 85% φέτος, όταν τον περσινό Αύγουστο έφθαναν το 97%.

Σε ό,τι αφορά το φθινόπωρο, επισημαίνει ότι παραμένει η αβεβαιότητα καθώς οι κρατήσεις δεν διαμορφώνονται στα επίπεδα που ήταν τα τελευταία χρόνια. Οι αρχικές ανησυχίες που υπήρχαν, έχουν εξαλειφθεί, επεσήμανε, αναφέροντας ωστόσο ότι νέα δεδομένα όπως το αυξημένο κόστος ενέργειας και ζωής, αλλά και το αυξημένο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών.

«Ευελπιστούμε με τη στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές εταιρείες τουριστικής προβολής (ΕΤΑΠ) αλλά και το Υφυπουργείο Τουρισμού, να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες προβολής της Κύπρου τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο και το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου», προσθέτει.

Τα ξενοδοχεία, διαβεβαιώνει, θα συνεχίσουν να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ποιότητας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA), Χάρης Παπαχαραλάμπους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή, η επίπτωση στον τουριστικό τομέα «φαίνεται αμέσως». Συνολικά η χρονιά, εκτιμά, θα κλείσει γύρω στο 12-14% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, μια χρονιά ρεκόρ για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.