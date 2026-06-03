Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Νέα Εγκύκλιος για τη μετάβαση στον κύκλο διακανονισμού κινητών αξιών Τ+1

Στην έκδοση της Εγκυκλίου Ε780 προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η νέα εγκύκλιος αναφέρεται στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και εποπτικές προσδοκίες για τη στήριξη της μετάβασης της αγοράς στον κύκλο διακανονισμού κινητών αξιών T+1. Η ΕΚΚ καλεί επίσης τις επηρεαζόμενες οντότητες να συμμετέχουν σε δυο εξειδικευμένες έρευνες ΕΑΑ και EUIC που διεξάγονται παράλληλα και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 9 Ιουνίου.

Η Εγκύκλιος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς, στη μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και στην ευθυγράμμιση των εγχώριων πρακτικών της αγοράς με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα διακανονισμού.

Βασικά μέτρα

Η Εγκύκλιος αναφέρεται στις κανονιστικές απαιτήσεις για τα εμπλεκόμενα μέρη σε ολόκληρη την αλυσίδα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού κινητών αξιών, περιλαμβανομένων των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (CSDs), των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCPs), των θεματοφυλάκων, των διαμεσολαβητών και άλλων ενδιάμεσων φορέων, καθώς και των συμμετεχόντων στην αγορά, όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και επενδυτές.

Οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις εφαρμόζονται σε συναλλαγές επί μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 5 του Κανονισμού για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων της ΕΕ (CSDR), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2075. Ο διακανονισμός Τ+1 σημαίνει ότι οι συναλλαγές κινητών αξιών θα πρέπει να διακανονίζονται μία εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της συναλλαγής.

Οι βασικοί τομείς που επηρεάζονται περιλαμβάνουν:

• Βραχύτερα χρονικά περιθώρια επεξεργασίας: Οι θεσμικοί επενδυτές, οι διαμεσολαβητές και οι διαχειριστές κεφαλαίων θα διαθέτουν λιγότερο χρόνο για την κατανομή, επιβεβαίωση, αντιστοίχιση και ολοκλήρωση του διακανονισμού των συναλλαγών.

• Αυξημένη εξάρτηση από αυτοματοποιημένες διαδικασίες: Οι λειτουργικές αναποτελεσματικότητες και η χειροκίνητη επεξεργασία θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας διακανονισμού, καθιστώντας τις μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες πρακτικά παρωχημένες.

• Πιέσεις ρευστότητας και χρηματοδότησης: Οι ανάγκες χρηματοδότησης, εξασφαλίσεων και απαιτήσεων περιθωρίου ασφαλείας θα πρέπει να διαχειρίζονται νωρίτερα στον κύκλο διακανονισμού. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να διασφαλίζουν την έγκαιρη διαθεσιμότητα μετρητών και κινητών αξιών για σκοπούς διακανονισμού.

• Διασυνοριακές λειτουργικές προκλήσεις: Οι διασυνοριακές συναλλαγές ενδέχεται να καταστούν λειτουργικά πιο σύνθετες λόγω διαφορών στις ζώνες ώρας, στα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης πράξεων συναλλάγματος και στις απαιτήσεις προχρηματοδότησης.

Έρευνες ετοιμότητας για το Τ+1

Για τη στήριξη του σχεδιασμού υλοποίησης και της εποπτικής παρακολούθησης, η ΕΚΚ ζητά από όλες τις εποπτευόμενες οντότητες που επηρεάζονται από τη μετάβαση να συμμετάσχουν σε σύντομη, προαιρετική έρευνα των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών (ΕΑΑ). Οι απαντήσεις στην έρευνα θα είναι προσβάσιμες μόνο στην ΕΚΚ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Επιπρόσθετα, οι εποπτευόμενες οντότητες καλούνται να συμμετάσχουν και στη δεύτερη έρευνα ετοιμότητας της EU T+1 Industry Committee (EUIC), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης του κλάδου και στην αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη μετάβαση στο Τ+1.

Η έρευνα θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα απόδοση του κύκλου διακανονισμού και τα ποσοστά αποτυχίας διακανονισμού, την ετοιμότητα διαδικασιών και συστημάτων, τις εξαρτήσεις από τρίτους παρόχους και τεχνολογικούς προμηθευτές, τα σχέδια και χρονοδιαγράμματα δοκιμών, και τους βασικούς κινδύνους, περιορισμούς και ανάγκες υποστήριξης.

Τρόπος υποβολής:

• Για την έρευνα των ΕΑΑ της ESMA, καλούνται να απαντήσουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ: EUSurvey - Survey (5 ερωτήσεις)

• Για τη δεύτερη έρευνα ετοιμότητας της EU T+1 Industry Committee (EUIC), καλούνται να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: 2025 EUICT1 (2026H1) (διάρκεια 10-15 λεπτά)

«Σημαντική λειτουργική αλλαγή»

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι «Η μετάβαση στο Τ+1 αποτελεί σημαντική λειτουργική αλλαγή για την αγορά και οι εποπτευόμενες οντότητες έχουν υποχρέωση να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν τα συστήματα, τους ελέγχους και τις λειτουργικές διαδικασίες τους σε ολόκληρη την αλυσίδα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού κινητών αξιών. Η νέα Εγκύκλιος που εκδόθηκε αναφέρεται σε σαφείς απαιτήσεις ώστε οι εποπτευόμενες οντότητες να αξιολογήσουν σε ένθετο χρόνο τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους, διασφαλίζοντας ομαλή και έγκαιρη μετάβαση που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της αγοράς.

Οι εποπτευόμενες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής καλούνται να ολοκληρώσουν τις έρευνες ετοιμότητας των ΕΑΑ και του EUIC εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του επιπέδου ετοιμότητας, ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προκλήσεων και η αξιολόγηση της προόδου ως προς τη μετάβαση στο Τ+1.»