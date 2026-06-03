Σχέδια Χορηγιών €1,7 εκατ. για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό

Σχέδια Χορηγιών για ιδιωτική συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.700.000 για την τριετία 2024-2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 3 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο σημειώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 19 Μαΐου 2026, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) Μιχάλη Δαμιανού, τρία σχέδια χορηγιών.

Συγκεκριμένα, Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «De Minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

«Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.700.000 για την τριετία 2024-2026, απώτερος στόχος της εφαρμογής των τριών Σχεδίων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, η διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές και η αύξηση των εξαγωγών τους», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι τα Σχέδια προκηρύσσονται για συμμετοχή σε επιλέξιμες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2026, ενώ για τους δικαιούχους που συμμετείχαν σε επιλέξιμες δράσεις κατά τα έτη 2024-2025 και πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια των Σχεδίων, οι σχετικές ενισχύσεις θα καταβληθούν αναδρομικά.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη μεταποίηση και/ή την εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, τη μεταποίηση και/ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, η παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας «De Minimis» πραγματοποιείται έναντι του κόστους ιδιωτικής συμμετοχής των επιχειρήσεων: (α) σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, (β) σε διαδικτυακές και εικονικές εκθέσεις (online and virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο εξωτερικό και (γ) σε επιχειρηματικές και εμπορικές εκδηλώσεις, ή συναντήσεις, ή συνέδρια για δικτύωση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που διοργανώνονται στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα προκήρυξη των Σχεδίων αφορά αποκλειστικά την περίοδο 2024-2026 και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση για μελλοντική προκήρυξη αντίστοιχου Σχεδίου κατά τα επόμενα έτη.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός και η Αίτηση Συμμετοχής, αναφέρεται, παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς τηλεφωνικώς στο 22867268 (προϊόντα), στο 22867192 (προϊόντα) και στο 22867329 (υπηρεσίες).

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως, καθώς και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από τις 3 Ιουνίου 2026 έως τις 15 Ιουλίου 2026 στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσία Εμπορίου, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία, Κύπρος.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την 15η Ιουλίου 2026 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ