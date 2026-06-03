Ανθεκτική ανάπτυξη Κύπρου διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεση εποπτείας

Διατηρεί την ανθεκτικότητά της η Κυπριακή οικονομία παρά τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για αξιολόγηση που διενεργήθηκε Μάρτιο - Απρίλιο του 2026 από στελέχη της Επιτροπής σε συνεργασία με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου ανήλθε στο 3,8% το 2025 και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2026 και στο 2,7% το 2027, με την ιδιωτική κατανάλωση να παραμένει η κύρια κινητήριος δύναμη. Ωστόσο, ο εισαγόμενος πληθωρισμός αναμένεται να διαβρώσει τα πραγματικά εισοδήματα και προβλέπεται να φτάσει το 3,6% το 2026, λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας, πριν υποχωρήσει στο 2,2% το 2027. Η ανεργία αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 4,2% το 2026 και 2027, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην δεκαετία.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό ισοζύγιο, αυτό παρέμεινε σε πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ το 2025, με προβλεπόμενο πλεόνασμα 2,1% και 2,5% για τα έτη 2026 και 2027 αντίστοιχα, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 και προβλέπεται να συνεχίσει την καθοδική του πορεία, φτάνοντας στο 50,4% το 2026 και στο 45,5% το 2027.

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει ισχυρός με τα κεφαλαιακά αποθέματα να ενισχύονται περαιτέρω, και τον δείκτη CET1, το βασικό μέτρο επάρκειας των τραπεζών, να φτάνει το 25,8% τον Δεκέμβριο του 2025, με την έκθεση της αξιολόγησης της Κομισιόν να σημειώνει ότι πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη στην ΕΕ. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 14,2%, έναντι μέσου όρου 9,6% στην ΕΕ.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων διαμορφώθηκε για πρώτη φορά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στο 1,6%. Ωστόσο, σημειώνεται στην έκθεση ότι οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Βουλής των Αντιπροσώπων για το πλαίσιο πλειστηριασμών εγείρουν ανησυχίες, καθώς «θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου» και να επηρεάσουν αρνητικά και την αποκλήρωση κρατικής ενίσχυσης , η οποία καλείται να αποπληρώσει κρατική ενίσχυση 1,8 δισ. ευρώ από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η έκθεση αναφέρει πως Κύπρος διατηρεί ισχυρό ταμειακό απόθεμα 1,7 δισ. ευρώ και υγιή προφίλ ωρίμανσης χρέους, ενώ γίνεται αναφορά και στην έκδοση του ομολόγου 10ετούς διάρκειας ύψους 1 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη - ρεκόρ 16 φορές.

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας παραμένει σε επίπεδο «Α» από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ αναφέρει πως τον Νοέμβριο του 2025, η Κύπρος κατείχε αξιολογήσεις A από την DBRS Morningstar (σταθερές προοπτικές), A- από την Standard & Poor’s (θετικές προοπτικές), A- από την Fitch (θετικές προοπτικές), A- από την Scope Ratings (θετικές προοπτικές) και A3 από την Moody’s (σταθερές προοπτικές).

Σημειώνεται ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις να βασίζονται στις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις για το 2026 που παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροϊκονομικά δεδομένα μέχρι και τις 4 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ