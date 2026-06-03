Χριστοδουλίδης: Στρατηγικός εταίρος της Κύπρου το Καζακστάν

Η Κύπρος θεωρεί το Καζακστάν ως έναν στρατηγικά σημαντικό εταίρο στην Κεντρική Ασία ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στο πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου – Καζακστάν στην Αστάνα.

Μια χώρα, όπως είπε, με αυξανόμενη περιφερειακή και διεθνή σημασία, που διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και στην προώθηση νέων εμπορικών και επενδυτικών διαδρόμων σε όλη την Ευρασία.

Εξέφρασε δε ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι δύο χώρες έχουν μια κοινή αντίληψη: ότι η ισχυρότερη συνδεσιμότητα και η στενότερη οικονομική συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους λαούς και τις οικονομίες τους.

Στην ομιλία του στο κλείσιμο του Φόρουμ το απόγευμα, τοπική ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που αυτό το Φόρουμ βασίζεται σε αυτή την αυξανόμενη δυναμική στις σχέσεις Κύπρου-Καζακστάν και σε αυτήν την επίσκεψη ορόσημο που λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή, καθώς η Κύπρος κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνδεσιμότητα και τις διεθνείς συνεργασίες να είναι μεταξύ των κεντρικών της προτεραιοτήτων.

«Παρά τις διεθνείς προκλήσεις των τελευταίων ετών, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη. Η Κύπρος κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος αναμένεται να παραμείνει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών στην ΕΕ το 2026, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Αυτή η ισχυρή επίδοση, συνέχισε, υποστηρίζεται από υγιή δημόσια οικονομικά, δημοσιονομικά πλεονάσματα που διατηρούνται και μια σταθερά μειούμενη πορεία δημόσιου χρέους, με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται σε περίπου 52,2% του ΑΕΠ το 2025. Επιπλέον, είπε, η διεθνής εμπιστοσύνη στην Κύπρο αντικατοπτρίζεται επίσης στο γεγονός ότι η χώρα μας πλέον αξιολογείται στην κατηγορία «Α» από όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, η Κύπρος προσφέρει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός συντελεστή εταιρικού φόρου 15%, από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ενός εκτεταμένου δικτύου συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας που καλύπτει περισσότερες από 65 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καζακστάν και της Ινδίας.

«Στο σημερινό αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η προβλεψιμότητα, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη έχουν γίνει στρατηγικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Και η Κύπρος έχει δεσμευτεί να προσφέρει ακριβώς αυτό το περιβάλλον σε επενδυτές, επιχειρήσεις και διεθνείς εταίρους».

Σημείωσε το σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο, το πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση, το ισχυρό οικοσύστημα νομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών και την πλήρη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά.

«Η Κύπρος σήμερα λειτουργεί ως αξιόπιστος επιχειρηματικός και επενδυτικός κόμβος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας στις διεθνείς εταιρείες μια σταθερή και αποτελεσματική βάση για δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της περιοχής του Κόλπου και της Κεντρικής Ασίας».

Αυτός ο ρόλος, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενισχύεται περαιτέρω από τον ναυτιλιακό και logistics τομέα της Κύπρου, καθώς η Κύπρος φιλοξενεί ένα από τα κορυφαία κέντρα διαχείρισης πλοίων στον κόσμο και ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά clusters εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια εποχή που οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και οι διάδρομοι μεταφορών αναδιαμορφώνονται ριζικά, συνέχισε, η Διεθνής Διακασπιανή Οδός Μεταφορών, ο λεγόμενος Μεσαίος Διάδρομος, αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία, συνέχισε. «Το Καζακστάν αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα αυτής της νέας αρχιτεκτονικής συνδεσιμότητας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ενώ η Κύπρος, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μπορεί να χρησιμεύσει ως συμπληρωματική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή».

Η ισχυρότερη συνδεσιμότητα δημιουργεί ισχυρότερες οικονομίες, νέες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ευημερία, σημείωσε κάνοντας μνεία στον ιδιαίτερο συμβολισμό της πρώτης απευθείας πτήσης της Air Astana που συνδέει το Καζακστάν και την Κύπρο.

Αποτελεί, συνέχισε, μια απτή αντανάκλαση των αυξανόμενων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας και ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της επιχειρηματικής κινητικότητας, του τουρισμού και των επενδυτικών ροών.

Ο Πρόεδρος της ΚΔ ανέφερε ότι βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία Κύπρου-Καζακστάν σε τομείς όπως ναυτιλία και ναυτιλιακές υπηρεσίες, μεταφορές και logistics, fintech και ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία, ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φαρμακευτικά προϊόντα και υγειονομική περίθαλψη και γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια.

Η Κύπρος, δήλωσε, μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό σημείο εισόδου για εταιρείες του Καζακστάν που επιδιώκουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος για περιφερειακές δραστηριότητες και επενδυτική δόμηση.

Χαιρέτισε δε το επενδυτικό ενδιαφέρον του Καζακστάν για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «συνεργαζόμενοι, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις δυνατότητες σε απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς και μακροπρόθεσμη ευημερία για τους λαούς και τις οικονομίες μας».

Οι κυβερνήσεις μπορούν να δημιουργήσουν το πλαίσιο, να παράσχουν πολιτική υποστήριξη και κατεύθυνση, αλλά εσείς, οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές και οι καινοτόμοι είστε αυτοί που μετατρέπουν τις ευκαιρίες σε απτά αποτελέσματα, κατέληξε, καλώντας τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες να χτίσουν από κοινού μια σύγχρονη συνεργασία που συνδέει τις περιοχές, δημιουργεί ευκαιρίες και προσφέρει απτά οφέλη για τους λαούς και τις οικονομίες μας.

Aξιόπιστος και προοδευτικός εταίρος στη Μεσόγειο η Κύπρος, είπε ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός του Καζακστάν, Όλζας Μπεκτένοφ, δήλωσε σε καταληκτικά σχόλια ότι το Φόρουμ επιβεβαίωσε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Χαρακτήρισε την Κύπρο ως έναν αξιόπιστο και προοδευτικό εταίρο στην περιοχή της Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι το Καζακστάν, υπό τον Πρόεδρο Τοκάγιεφ, συνεχίζει να επιδιώκει ολοκληρωμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης βασισμένου στη γνώση.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επενδυτική πολιτική και η προσέλκυση κεφαλαίων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για τη διατήρηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την προώθηση της τεχνολογικής ανανέωσης και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

«Η Κυβέρνηση κτίζει πάνω σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική για τη συνεργασία με τους επενδυτές, από την ενίσχυση της εξωτερικής διαδρομής για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων έως τη βελτίωση της εγχώριας υποστήριξης έργων. Καθοδηγούμενοι από τις συνταγματικές αρχές του νόμου και της τάξης, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος της χώρας και στην προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πέρυσι, το ΑΕΠ του Καζακστάν αυξήθηκε κατά 6,5%, ξεπερνώντας σημαντικά τον παγκόσμιο μέσο όρο περίπου 3%, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 14,4%, φτάνοντας τα 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόσθεσε ότι η χώρα του προσελκύει έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

«Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κύπρο στο Καζακστάν από το 2005 ξεπέρασαν τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το ήμισυ αυτού του ποσού επενδύθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια», επεσήμανε.

Ο Πρωθυπουργός Μπεκτένοφ συνέχισε λέγοντας ότι βλέπουν σημαντική δυναμική για περαιτέρω αύξηση του διμερούς εμπορίου και επέκταση του φάσματος των παρεχόμενων αγαθών.

Αναφέρθηκε στη στρατηγική θέση της χώρας του στην καρδιά της Ευρασίας, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύεται σε βασικό περιφερειακό κόμβο εμπορίου και εφοδιαστικής.

«Η χώρα μας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% όλων των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως κόμβος logistics και διανομής στην ανατολική Μεσόγειο. Η έναρξη των απευθείας πτήσεων Αστάνα-Λάρνακα και Αλμάτι-Λάρνακα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την επιβατική κίνηση και για πιο αποτελεσματική διαχείριση logistics στα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αγαθών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και χρονικά ευαίσθητων», είπε.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των διαταραχών της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, η γεωργία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι το Καζακστάν συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, εξάγοντας σε πάνω από 70 χώρες.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για την υψηλή ποιότητα και το ευρύ φάσμα των γεωργικών προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των ελιών, των εσπεριδοειδών, του τυριού, του κρασιού, των λαχανικών και των βοτάνων.

«Δεδομένης της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ των χωρών μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η καινοτομία μπορούν να γίνουν ισχυροί μοχλοί διμερούς συνεργασίας», είπε.

Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες του Καζακστάν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι έχουν θέσει έναν σαφή στόχο να μετατρέψουν το Καζακστάν σε ένα πλήρως ψηφιακό και βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη κράτος.

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδρύσαμε το Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης, λανσάραμε 2 ισχυρούς υπερυπολογιστές και δημιουργήσαμε το Διεθνές Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης, ALIMPI. Το Astana Hub έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά πάρκα στην περιοχή της Ευρασίας, υποστηρίζοντας νεοσύστατες επιχειρήσεις, καινοτομία και προηγμένη έρευνα. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κύπρο στους τομείς της πληροφορικής, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, της διακυβέρνησης, των οικοσυστημάτων νεοσύστατων επιχειρήσεων, της χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών», είπε.

Ο Πρωθυπουργός κατέληξε επισημαίνοντας ότι αξιοποιώντας την αντίστοιχη ισχύ του Καζακστάν και διερευνώντας νέους δρόμους συνεργασίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ