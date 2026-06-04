Ασφαλιστική Atlantic: Εγκρίθηκε η παραχώρηση μερίσματος 17 σεντ ανά μετοχή

Την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 17,00 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34, ενέκρινε η χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της ασφαλιστικής εταιρείας Atlantic.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,8% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 3 Ιουνίου 2026.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 12η Ιουνίου 2026.

Οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου, είναι δικαιούχοι του μερίσματος.

Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος από τις 11 Ιουνίου 2026 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 3 Ιουλίου 2026 (Payment Date).

Έγκριση ετήσιας έκθεσης και μέλη ΔΣ

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, εγκρίθηκε επίσης η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2025 περιλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ.κ. Αιμίλιος Πυρίσιης, Ανδρεάς Φραγκουλλής και Λουκής Ιωάννου οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.