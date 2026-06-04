Συνάντηση Μάκη Κεραυνού με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε σήμερα συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Marek Mora, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Τράπεζας στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής, η οποία διεξάγεται στη Λευκωσία.

Ο κ. Mora, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Τσεχίας, ο οποίος διαδέχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 τον Κύπριο Αντιπρόεδρο, κ. Κυριάκο Κακουρή, εκπροσωπεί την Κύπρο –μαζί με ακόμη πέντε κράτη μέλη– στη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΤΕπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο επίκεντρο της συζήτησης, κατά τη συνάντηση των δυο ανδρών, βρέθηκε η στενή και διαχρονική συνεργασία της ΕΤΕπ με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανασκόπηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων στην Κύπρο, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι προτεραιότητες του μελλοντικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην Κύπρο.