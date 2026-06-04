Κεφαλαιαγορά: Δήλωση Πολιτικής για την Οδηγία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων

Η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε Δήλωση Πολιτικής για την Οδηγία που αφορά το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων (διαθέσιμη εδώ).

Στην τροποποιημένη Οδηγία της ΕΚΚ, γίνεται ευθυγράμμιση με τον Νόμο 188(Ι)/2007 για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 74 της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640. Συγκεκριμένα, καταργείται η γενική πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους. Πρόσβαση, θα παρέχεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν νόμιμο συμφέρον, μετά από σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτήματα για το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Πολιτικής της ΕΚΚ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης policy@cysec.gov.cy