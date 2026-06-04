Τουρισμός: Προσδοκίες για καλύτερη εικόνα το δεύτερο εξάμηνο του 2026

Ο τομέας του τουρισμού οδηγείται σε ανάκαμψη αναφέρει σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε σήμερα ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Ο Υφυπουργός απέδωσε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής την επιβράδυνση που καταγράφηκε στον τουριστικό τομέα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τουριστικά έσοδα του Μαρτίου.

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το 2026 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για τον κυπριακό τουρισμό, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 8,5% τον Ιανουάριο και κατά 9,5% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις των πρώτων δύο μηνών του έτους αποτελούσαν ένδειξη ότι «ο κυπριακός τουρισμός όδευε για τρίτο διαδοχικό τουριστικό ρεκόρ».

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι αριθμητικές επιδόσεις που ανακοινώθηκαν για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο επηρεάστηκαν σημαντικά από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η ένταση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή κατά τον Μάρτιο είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των πτητικών προγραμμάτων από και προς την Κύπρο για περίπου μία εβδομάδα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα μας είχε και το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε γειτονικές χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ιορδανία.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται συντονισμένα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο «ο Κυπριακός Τουρισμός να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και για το έτος το 2026».

«Είναι με ικανοποίηση που βλέπουμε τον τομέα του τουρισμού να οδηγείται σε ανάκαμψη», ανέφερε. «Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε θετικά αποτελέσματα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ