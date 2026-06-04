Στο επίκεντρο η αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού ΕΕ

Η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική, προβλέψιμη και ικανή να ανταποκρίνεται στις ραγδαία μεταβαλλόμενες αγορές, ανέφεραν αξιωματούχοι την Πέμπτη κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εύα Παντζαρή, είπε ότι η εκδήλωση αυτή προσφέρει την ευκαιρία για προβληματισμό γύρω από το παρόν και το μέλλον της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανέφερε ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συνδέεται στενά με την εσωτερική αγορά, καθώς προστατεύει την ανταγωνιστική διαδικασία, αποτρέπει στρεβλώσεις, διασφαλίζει ανοικτές αγορές και στηρίζει την καινοτομία, τις επενδύσεις και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η κ. Παντζαρή σημείωσε ότι, σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, τεχνολογικών αλλαγών και γεωπολιτικών πιέσεων, η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού «δεν αποτελεί πολυτέλεια», αλλά ουσιαστικό στοιχείο οικονομικής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα για μικρές και ανοικτές οικονομίες, όπως η Κύπρος.

Η Κύπρος, είπε, αντιμετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται με το περιορισμένο μέγεθος της αγοράς, τη συγκέντρωση σε επιμέρους τομείς, την εξάρτηση από τις εισαγωγές, το κόστος μεταφορών και ενέργειας και την έκθεση σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πρόσθεσε, η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού πρέπει να είναι αυστηρή όπου απαιτείται, αλλά και να στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, στην οικονομική πραγματικότητα και στον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων.

Αναφερόμενη στην ατζέντα του συνεδρίου, η κ. Παντζαρή είπε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, στον έλεγχο συγκεντρώσεων, στη δικαστική διάσταση της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και στη διάσταση των καταναλωτικών αγαθών στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στην ενεργό συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού και στην ενίσχυση της στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Απευθυνόμενος στο συνέδριο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυριάκος Ιορδάνου, είπε ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου» και διασφαλίζει ότι η καινοτομία ευδοκιμεί, οι καταναλωτές επωφελούνται και οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται με βάση την αξία τους και όχι τη δύναμη στην αγορά.

Είπε ότι η ΕΕ πρέπει να διαφυλάξει την εσωτερική αγορά, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, αλλαγών στο εμπόριο, κυρώσεων, προστατευτισμού, δασμών και αβεβαιότητας γύρω από την προμήθεια και τις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Ο κ. Ιορδάνου ανέφερε ότι η ΕΕ προωθεί την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία μέσα από πρωτοβουλίες όπως η Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, ο Κανονισμός για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ο Κανονισμός για τις Ξένες Επιδοτήσεις, η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές και οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις συγκεντρώσεις.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, περιλαμβανομένων του Chips Act 2.0 και του Cloud and AI Development Act, λέγοντας ότι αναμένεται να τοποθετήσουν την Ευρώπη σε διαφορετική βάση στον διεθνή ανταγωνισμό.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Γενικός Διευθυντής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Anthony Whelan, είπε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν για δημόσια διαβούλευση στις 30 Απριλίου, αποτελούν τη μεγαλύτερη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις συγκεντρώσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Ανέφερε ότι η νέα προσέγγιση θα επικεντρώνεται λιγότερο στις κατηγορίες των συγκεντρώσεων και περισσότερο στις επιπτώσεις τους, δίνοντας, παράλληλα, μεγαλύτερη έμφαση σε δυναμικές αξιολογήσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τους μελλοντικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς και πιθανά οφέλη υπέρ του ανταγωνισμού.

Ο κ. Whelan είπε ότι η Επιτροπή στοχεύει να ολοκληρώσει τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τις συγκεντρώσεις μέχρι το τέλος του έτους, αφού ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα υποβληθούν έως τις 26 Ιουνίου.

Ανέφερε ακόμη ότι η Επιτροπή αναμένει να εγκρίνει, μετά το καλοκαίρι, τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές της για τις καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση, βάσει του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στην επιβολή των κανόνων, ο κ. Whelan είπε ότι οι υποθέσεις που συνδέονται με την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς παραμένουν προτεραιότητα, ιδιαίτερα στις αγορές καταναλωτικών αγαθών, όπου οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού μπορούν να εμποδίζουν τους διανομείς να προμηθεύονται προϊόντα από κράτη μέλη όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Είπε ότι αναμένεται εντονότερη δράση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό, προσθέτοντας ότι, αν και τέτοιες υποθέσεις μπορεί να είναι «λιγότερο εντυπωσιακές» από τις ψηφιακές, είναι «εξαιρετικά σημαντικές για τα πορτοφόλια των πολιτών».

Πηγή: ΚΥΠΕ