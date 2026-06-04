Το επιχειρηματικό φόρουμ Καζακστάν-Κύπρου με την υποστήριξη της Freedom Holding Corp. ανοίγει νέες ευκαιρίες για οικονομική συνεργασία

Το καζακοκυπριακό επιχειρηματικό φόρουμ πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός του Καζακστάν Ολζάς Μπεκτένοφ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καθώς και περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, οι οποίοι συζήτησαν τις προτεραιότητες συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της εφοδιαστικής, της γεωργίας, της IT, της τεχνητής νοημοσύνης, των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και των επενδύσεων. Η Freedom Holding Corp., μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες συμμετοχών που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Ασία και την Ευρώπη, ήταν στρατηγικός εταίρος του φόρουμ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ενεργό ρόλο της εταιρείας στην ενίσχυση των επενδυτικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.

Το φόρουμ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση του οικονομικού διαλόγου μεταξύ Καζακστάν και Κύπρου, εστιάζοντας σε πρακτικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμούς. Η ατζέντα κάλυψε τομείς στους οποίους και οι δύο χώρες βλέπουν σημαντικό δυναμικό για μακροπρόθεσμη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της εφοδιαστικής, των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, των ψηφιακών τεχνολογιών, της επισιτιστικής ασφάλειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υγείας και των δομημένων επενδυτικών έργων.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμμετοχή βασικών θεσμικών εταίρων, μεταξύ των οποίων η Kazakh Invest και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Την ολομέλεια συντόνισε ο Τιμούρ Τουρλόβ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp., ο μόνος εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα που μίλησε στο φόρουμ δίπλα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Σύμφωνα με τον Τουρλόβ, η ενίσχυση των άμεσων δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την ευρύτερη οικονομική συνεργασία

Σχολιάζοντας την επίσκεψη, ο Ευγκενι Τιαπκιν, εκτελεστικός διευθυντής της Freedom24, σημείωσε: «Για εμάς αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία. Χαρήκαμε που μοιραστήκαμε την εμπειρία μας στην ενσωμάτωση μιας εμπορικής τράπεζας και άλλων υπηρεσιών στο κρατικό ψηφιακό οικοσύστημα του Καζακστάν. Σήμερα το Καζακστάν είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ψηφιοποίησης και είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτού του μετασχηματισμού, δημιουργώντας προϊόντα που καθιστούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ταχύτερες, πιο βολικές και πιο προσβάσιμες για τους πελάτες».

Πρόσθεσε: «Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής μας ομάδας βρίσκεται στην Κύπρο. Βλέπουμε μεγάλο δυναμικό στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν και είμαστε βέβαιοι ότι η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνολογιών και επενδύσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και για τις δύο χώρες και για τις επιχειρήσεις».

Το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Αστάνα παρουσιάστηκε ως ένα από τα βασικά στοιχεία της επενδυτικής υποδομής του Καζακστάν. Λειτουργώντας με βάση τις αρχές του αγγλικού κοινού δικαίου, το AIFC παρέχει σε διεθνείς εταιρείες μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα, στο AIFC έχουν ήδη εγγραφεί περισσότερες από 30 κυπριακές εταιρείες, γεγονός που υπογραμμίζει τους αυξανόμενους θεσμικούς δεσμούς μεταξύ των δύο αγορών.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το Καζακστάν ως στρατηγικά σημαντικό εταίρο της Κύπρου στην Κεντρική Ασία, επισημαίνοντας τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας στην ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και στην ανάπτυξη νέων εμπορικών και επενδυτικών διαδρόμων σε όλη την Ευρασία. Τόνισε επίσης τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου επιχειρηματικού και επενδυτικού κόμβου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανού να αποτελέσει αποτελεσματικό σημείο εισόδου για καζακικές εταιρείες στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Πρωθυπουργός Ολζάς Μπεκτένοφ τόνισε ότι το Καζακστάν υλοποιεί εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη ενός μοντέλου βασισμένου στη γνώση. Επισήμανε επίσης τη δέσμευση του Καζακστάν στην προσέλκυση επενδυτών και υψηλά καταρτισμένων ειδικών.

Οι πλευρές συζήτησαν επίσης τη συνεργασία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας. Το Καζακστάν παρουσίασε την αναπτυσσόμενη τεχνολογική του υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης Alem.AI, του Astana Hub, νέων υπερυπολογιστικών δυνατοτήτων και της σχεδιαζόμενης «Κοιλάδας Κέντρων Δεδομένων». Αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν ευκαιρίες για κοινά έργα με κυπριακές εταιρείες στους τομείς της IT, του fintech, του GovTech, της τεχνητής νοημοσύνης, της χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση και από τις δύο πλευρές της ετοιμότητας να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς δεσμούς και να ξεκινήσουν νέα αμοιβαία επωφελή έργα. Το άνοιγμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα, η έναρξη απευθείας αεροπορικών πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρηματικών κοινοτήτων υποδεικνύουν ένα νέο, πιο δομημένο στάδιο στις καζακοκυπριακές σχέσεις.