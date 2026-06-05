Κεραυνός: Η πολιτική συνοχής η κύρια επενδυτική πολιτική ΕΕ για δεκαετίες

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ακρογωνιαίο λίθο της Ενιαίας Αγοράς, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, προεδρεύοντας της πρώτης συνεδρίας της άτυπης συνάντησης των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συνεδριακό Κέντρο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, το πρωί της Παρασκευής.

Κατά την πρώτη συνεδρία, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στην παροχή των απαραίτητων κινήτρων, αναπτυξιακών προοπτικών και ευκαιριών απασχόλησης, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να παραμένουν, να ευημερούν και να οικοδομούν το μέλλον τους στις ιδιαίτερες πατρίδες και περιφέρειές τους.

Ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας, καθώς και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε περιόδους κρίσεων και ως μοχλός μακροπρόθεσμης σύγκλισης και ανάπτυξης.

«Χθες επισκεφθήκαμε το Κέντρο Αριστείας CYENS και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από κοντά πώς οι πολιτικές συνοχής στηρίζουν τις πόλεις, την έρευνα και την καινοτομία, συμβάλλοντας παράλληλα, μαζί με άλλες πολιτικές της ΕΕ, στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Κεραυνός.

Πρόσθεσε ότι, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος έχει αποκομίσει σημαντικά οφέλη και προστιθέμενη αξία από την πολιτική συνοχής σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συνολική πρόοδο της χώρας.

«Η πολιτική συνοχής παραμένει βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας», είπε. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση των συζητήσεων και την επίτευξη προόδου στο νομοθετικό πακέτο που αφορά τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα βρίσκονται εδώ όλοι οι βασικοί φορείς της πολιτικής συνοχής και προσβλέπω σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση», κατέληξε.

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη στρατηγική του «δικαιώματος παραμονής» («right to stay»), τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.

«Θα συζητήσουμε πώς κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να ζει, να εργάζεται και να παραμένει στην πατρίδα του», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο, όπου, όπως είπε, «Κύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην πατρίδα τους λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι Υπουργοί, κατά τη δεύτερη συνεδρία, θα συζητήσουν τη στρατηγική για τα νησιά, «ένα επίσης σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής». Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις και θα εξετάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών κρατών-μελών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της απόστασής τους από την ηπειρωτική Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το κόστος των μεταφορών, της ενέργειας και ζητήματα ανταγωνιστικότητας», είπε.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίας, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Μάκη Κεραυνού και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο.

Πηγή: ΚΥΠΕ