ΥΠΟΙΚ: Μέχρι και 36% του κατά κεφαλή ΑΕΠ το «κόστος της νησιωτικότητας»

Μέχρι και στο 36% του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μπορεί να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις το «κόστος της νησιωτικότητας» και η Στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά συμβάλλει στην πολιτική αναγνώριση αυτού του κόστους και στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη στις ευρωπαϊκές πολιτικές, είπε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος προέδρευσε, στη Λευκωσία, της άτυπης Συνόδου των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την Πολιτική Συνοχή της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης οι Υπουργοί συζήτησαν για τη Στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου σε συνάντηση Υψηλού Επίπεδου στην Πάφο, που θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον Μάκη Κεραυνό, οι Υπουργοί αναγνώρισαν ευρέως τις προκλήσεις και ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νησιά, όπως η γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η υδατική στενότητα, καθώς και οι έντονες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και τη δημογραφική συρρίκνωση.

«Τονίστηκε ότι, παρόλο που η Συνθήκη της ΕΕ αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των νησιώτικων περιφερειών, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς την επαρκή αντιμετώπισή τους μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων», υπογράμμισε, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Ο Υπουργός είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά γιατί αντιμετωπίζουν μόνιμες διαρθρωτικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα, το υψηλό κόστος μεταφορών και ενέργειας και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών οικονομιών.

«Κατά τη συζήτηση τονίστηκε και σημειώθηκε ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στηρίζοντας στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη συνδεσιμότητα και τις ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές», ανέφερε ο Υπουργός.

Στοιχεία για τα νησιά της ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πέραν των 4.000 νησιών που είναι κατοικημένα από σύνολο περίπου 27.000, με συνολικό πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους. Η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Μάλτα αποτελούν τα τρία νησιωτικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό πληθυσμό περίπου 6,8 εκατομμύρια κατοίκους.

«Το κόστος της νησιωτικότητας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει μέχρι και το 36% του κατά κεφαλή ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, λόγω αυξημένων μεταφορικών, ενεργειακών και διοικητικών δαπανών. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές, το κόστος μεταφορών μπορεί να είναι πέραν του 300% υψηλότερο σε σύγκριση με αντίστοιχες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι τιμές στέγασης μπορεί να είναι από 75-130% υψηλότερες», υπογράμμισε.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής του 2021-2027 έχουν διατεθεί τουλάχιστον €12,5 δις. για επενδύσεις που αφορούν νησιά, σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η συνδεσιμότητα.

«Η χρησιμότητα της στρατηγικής για τα νησιά-κράτη είναι ότι συμβάλλει στην πολιτική αναγνώριση του κόστους της νησιωτικότητας και της ανάγκης να λαμβάνεται υπόψη σε ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθεσίες. Μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα στοχευμένης χρηματοδότησης για θέματα όπως οι μεταφορές, το νερό και η συνδεσιμότητα. Δημιουργεί το πλαίσιο για πιο προσαρμοσμένες πολιτικές και μεγαλύτερη ευελιξία για τα νησιά, σε τομείς, όπως οι κρατικές ενισχύσεις, οι μεταφορές και η πράσινη μετάβαση», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, κατά πόσον στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η Κύπρος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω χρηματοδότηση για έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI), ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι «για όλα τα έργα προσπαθούμε να έχουμε συγχρηματοδότηση και ιδίως για αυτά που είναι πολύ κοστοβόρα».

Πρόσθεσε ότι για τον GSI ήδη εγκρίθηκε πριν 10 περίπου χρόνια κάποιo ποσό, «με διαφορετικά τότε δεδομένα. Σήμερα, ύστερα από 10 χρόνια, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και επομένως θα πρέπει να αναμένουμε την επανεξέταση των μελετών, όπως έχουν ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν οικονομικές και τεχνικές πτυχές που πρέπει να τις ξαναδούμε», ανέφερε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η γενική αποτίμηση της συνόδου είναι πολύ θετική.

Στο πρώτο μέρος της συνόδου συζητήθηκε το «δικαίωμα στην παραμονή» (right to stay). «Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για διασφάλιση ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί στον τόπο του, εφόσον το επιλέγει», επανέλαβε ο Υπουργός.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η Πολιτική Συνοχής μέσα από τις επενδύσεις μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση του δικαιώματος αυτού.

«Πλησιάζοντας προς το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι η Πολιτική Συνοχής αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητά μας. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας στο Κανονιστικό Πλαίσιο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι από τη συζήτηση προέκυψε σύγκλιση απόψεων ότι η συνέχιση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικής συνοχής παραμένει καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ και βασικός πυλώνας της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της.

Πηγή: ΚΥΠΕ