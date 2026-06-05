Κ. Κουμής για τουρισμό: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Με ικανοποίηση παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες μια τάση σταδιακής εξομάλυνσης της κατάστασης, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου του έτους, δήλωσε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Ανέφερε πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού, προσθέτοντας πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε χαιρετισμό του στο τουριστικό συμπόσιο της ΕΤΑΠ Λάρνακας, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας, του συνεχούς διαλόγου, πέραν του εθνικού και σε τοπικό επίπεδο, και την αξία των κοινών δράσεων για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και βιώσιμου μέλλοντος για τον τουρισμό της χώρας μας».

Αφού συνεχάρη την ΕΤΑΠ Λάρνακας «για το ουσιαστικό και πολυδιάστατο έργο που επιτελεί διαχρονικά προς όφελος της πόλης και επαρχίας» ο κ. Κουμής είπε πως «η συμβολή της Εταιρείας στην ανάδειξη της Λάρνακας ως ενός σύγχρονου, αυθεντικού και ανταγωνιστικού προορισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποδεικνύει στην πράξη την αξία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του τουρισμού».

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία όπως είπε «εξελίσσεται σε ένα σύνθετο και σχετικά πρωτόγνωρο περιβάλλον, που έχει ομολογουμένως περιπλακεί, λόγω και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Πρόσθεσε πως «αν και το 2026 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο να καταγράφουν περαιτέρω άνοδο στις αφίξεις, και τον τουρισμό της χώρας μας να οδεύει σε τρίτο συνεχόμενο ρεκόρ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επηρέασαν αναπόφευκτα τον τουριστικό τομέα της χώρας μας και ιδιαίτερα τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο».

Ωστόσο, σημείωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού «με ικανοποίηση παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες μια τάση σταδιακής εξομάλυνσης της κατάστασης, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Ως Υφυπουργείο Τουρισμού βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με όλους τους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις αεροπορικές εταιρείες, τους οργανωτές ταξιδιών και τη ξενοδοχειακή βιομηχανία της χώρας μας, παρακολουθώντας καθημερινά τις τρέχουσες εξελίξεις», ανέφερε.

Η Κύπρος, συνέχισε ο κ. Κουμής, «αποτελεί έναν ασφαλή, ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό, με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που τον έχουν αναδείξει ως ένα από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου. Η Λάρνακα, ειδικότερα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμική πορεία» είπε.

Ανέφερε, επίσης, πως «οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη και επαρχία, η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της ξενοδοχειακής βάσης και η αξιοποίηση και προβολή των αυθεντικών χαρακτηριστικών της πόλης και Επαρχίας, μέσα από πρωτοβουλίες της τοπικής ΕΤΑΠ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, έχουν αναμφίβολα ανεβάσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, της πόλης και Επαρχίας Λάρνακας ως τουριστικού προορισμού».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους «ανθρώπους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας που τιμούνται σήμερα για τη σημαντική τους προσφορά στον τομέα της φιλοξενίας και των τουριστικών επενδύσεων. Ο Dr Rajai Khoury, ιδιοκτήτη της Solaar Hotels, ο Μάριος Πολυβίου, CEO της Sunnyseeker Hotels και ο Alexander Eng, ιδιοκτήτη του Agora Hotel στα Λεύκαρα, είναι τρείς προσωπικότητες, που μέσα από την δουλειά και τις επενδύσεις τους, έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «ο τομέας του τουρισμού, για ακόμη μία φορά, δοκιμάζεται από εξωγενείς παράγοντες που λαμβάνουν χώρα εκτός του πλαισίου του και του πεδίου επιρροής του.

Με συνεργασία, συντονισμό, συλλογική προσπάθεια, διάθεση για προσαρμοστικότητα, και προσήλωση στους στρατηγικούς μας στόχους, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις όποιες νέες προκλήσεις» ανέφερε.

Ο κ. Κουμής κατέληξε λέγοντας ότι «ως Κυβέρνηση και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού» προσθέτοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και για την Λάρνακα η οποία αναδείχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Ντίνος Λευκαρίτης, είπε πως «η πόλη βρίσκεται σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή της ιστορίας της» και πρόσθεσε ότι «περνούμε μια δύσκολη περίοδο αφού οι τουριστικές επιχειρήσεις δέχονται συνεχόμενες πιέσεις, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή έχουν επηρεάσει δυσμενώς τον τουρισμό και έχουν προκαλέσει σοβαρές μειώσεις στους αριθμούς επισκεπτών».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ,«πόλη και επαρχία συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από μεγάλα έργα, καθυστερήσεις και πολλά αρκετά ανοικτά μέτωπα που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και την εικόνα του προορισμού μας. Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα συζητούμε εδώ και χρόνια, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις πολύ αργές διαδικασίες και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην αδιαφορία από πλευράς κάποιων κρατικών τμημάτων» είπε.

Ο κ. Λευκαρίτης σημείωσε πως «η ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού προορισμού δεν χτίζεται μόνο με στρατηγικές και μελέτες, αλλά προπαντός με την έγκαιρη υλοποίηση όσων αποφασίζονται. Ως ΕΤΑΠ Λάρνακας, καταγράφουμε συστηματικά όλα τα προβλήματα που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τον τουρισμό της Περιφέρειάς μας και παρεμβαίνουμε διαρκώς προς κάθε κατεύθυνση, διεκδικώντας λύσεις και χρονοδιαγράμματα».

Ο κ. Λευκαρίτης αναφέρθηκε και «στη δύναμη της Λάρνακας που, όπως είπε, «βρίσκεται στην αυθεντικότητα και την απλότητα των ανθρώπων της. Ως ΕΤΑΠ επενδύουμε όλο και περισσότερο στις βιωματικές εμπειρίες, στη γαστρονομία, στον πολιτισμό, στα τοπικά εργαστήρια, στις κοινότητες και στις ιστορίες του τόπου μας» είπε.

Αναφορά έκανε επίσης και στις «νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις και άλλες επενδύσεις που προχωρούν και αποτελούν ένα πολύ θετικό μήνυμα για το μέλλον του προορισμού μας. Αναμένεται να λειτουργήσουν και να αδειοδοτηθούν ακόμη 29 τουριστικές μονάδες στην περιφέρειά μας τα επόμενα χρόνια, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη Λάρνακα και στις δυνατότητές της», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου, σε χαιρετισμό, τον οποίο ανέγνωσε ο Διευθυντής του ΕΒΕΛ, Χαράλαμπος Ανδρέου, είπε πως «η συνεργασία με την ΕΤΑΠ της πόλης αποτυπώνει μια βαθιά κοινή αντίληψη και ένα κοινό όραμα για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Λάρνακας και της επαρχίας μας γενικότερα. Μέσα από αυτή τη συνέργεια, εργαζόμαστε με κοινό προσανατολισμό και συντονισμό για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, την αναβάθμιση της εικόνας της Λάρνακας και τη δημιουργία προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας», ανεφερε.

Πρόσθεσε πως «μέσα από κοινές δράσεις, πρωτοβουλίες προβολής και στρατηγικό σχεδιασμό, εργαζόμαστε συλλογικά για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης».

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισ,ε «η Λάρνακα διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και μεγάλων αναπτυξιακών έργων που ενισχύουν τη θέση της ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Οι επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη, η αναβάθμιση της μαρίνας και του λιμανιού, τα νέα ξενοδοχειακά έργα, η βελτίωση των υποδομών, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, δημιουργούν νέες προοπτικές για ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό».

Ως Επιμελητήριο, πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου «θεωρούμε ότι η συνεργασία όλων των φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Με συλλογικότητα, σωστό προγραμματισμό και κοινή στρατηγική, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον για τη Λάρνακα και τον τουρισμό της», κατέληξε.

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα Carte PostArt, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και των Αρχείων Λάρνακας-Φοίβος Σταυρίδης, την οποία στηρίζει η ΕΤΑΠ Λάρνακας και στοχεύει στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας του προορισμού από νεαρή ηλικία.

Πηγή: ΚΥΠΕ