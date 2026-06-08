Το κρατικό μισθολόγιο μέχρι το 2029 - Πως διαμορφώνονται μισθοί και κλίμακες

Η κυβέρνηση άνοιξε επίσημα τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029, με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών να «κλειδώνει» τα νέα ανώτατα όρια δαπανών και να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του κρατικού μισθολογίου. Το κόστος του προσωπικού του δημοσίου παραμένει είναι η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού.

Για την πολιτική απασχόλησης στο δημόσιο, η εγκύκλιος ζητει συγκράτηση και έλεγχο του κόστους του κρατικού μισθολογίου. Το βασικό μήνυμα είναι ότι το 2027 το επίπεδο απασχόλησης στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να μειωθεί, ενώ για το εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό ζητείται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2026.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να κρατήσει υπό έλεγχο τη μισθολογική δαπάνη. Στην πράξη, η πολιτική απασχόλησης στο δημόσιο δεν στοχεύει σε γενικευμένες νέες προσλήψεις, αλλά σε συγκράτηση, αναδιάρθρωση και πιο προσεκτική διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων.

Το κρατικό μισθολόγιο

Η εγκύκλιος συνοδεύεται από εκτενείς πίνακες μισθολογίου της δημόσιας υπηρεσίας, με αναλυτικά ποσά ανά κλίμακα και βαθμίδα, που δείχνουν τη σταδιακή άνοδο των απολαβών την περίοδο 2027-2029. Για υπάλληλο στην αρχική κλίμακα Α1, το συνολικό πακέτο απολαβών για το 2027 διαμορφώνεται σε 17.599, αυξάνεται σε 18.219 το 2028 και φτάνει τις 18.664 το 2029, αντανακλώντας τόσο τις ετήσιες προσαυξήσεις όσο και την επίδραση των επιδομάτων. Αντίστοιχα, σε μια μεσαία κλίμακα όπως η Α8, οι συνολικές απολαβές διαμορφώνονται σε 25.421 για το 2027, 26.226 για το 2028 και 26.807 για το 2029, καταγράφοντας αισθητή αλλά ελεγχόμενη αυξητική τάση.

Στις ανώτερες κλίμακες, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο βαριά για τον προϋπολογισμό: για την κλίμακα Α14 οι συνολικές ετήσιες απολαβές διαμορφώνονται σε 67.422 το 2027 και ανεβαίνουν στις 69.564 το 2028 και στις 71.112 το 2029, ενώ στην κορυφαία κλίμακα Α16 τα αντίστοιχα ποσά κινούνται από 89.907 το 2027 σε 92.765 το 2028 και 94.829 το 2029. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι, παρά το πλαίσιο συγκράτησης, η μισθολογική δαπάνη στις ανώτερες βαθμίδες συνεχίζει να αυξάνεται, επιβαρύνοντας δυσανάλογα το κρατικό μισθολόγιο.

Σε ότι αφορά το κόστος επιδομάτων και πρόσθετων παροχών, στοιχείο που προστίθεται πάνω στον βασικό μισθό και «φουσκώνει» τη συνολική μισθολογική δαπάνη, από τους πίνακες προκύπτει ότι τα επιδόματα μπορούν να προσθέσουν από μερικές εκατοντάδες μέχρι και αρκετές χιλιάδες στο ετήσιο πακέτο απολαβών, ιδίως στα υψηλότερα κλιμάκια.

Παράλληλα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και το εποχικό προσωπικό, ζητώντας ρητά μείωση όπου είναι δυνατόν και διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης του εποχικού προσωπικού το 2027 στα επίπεδα του 2026. Το Υπουργείο ζητά συμμόρφωση με προηγούμενες εγκυκλίους της Μικτής Εργατικής Επιτροπής για τον περιορισμό νέων προσλήψεων ωρομίσθιων και τη μη δημιουργία τετελεσμένων που θα οδηγούσαν σε μόνιμη διόγκωση του μισθολογικού κόστους.

Τα μακροοικονομικά

Στο μακροοικονομικό σκέλος, το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,7% για το 2026 – σαφώς χαμηλότερο από το 3,8% του 2025 – λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για την τριετία 2027-2029 η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,9%, 3,0% και 3% αντίστοιχα, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί από 4,5% το 2026 σε 2,5% το 2027 και γύρω στο 2% στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η ανεργία διατηρείται κοντά στο 4,5%. Τα στοιχεία αυτά περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για γενναίες αυξήσεις στις μισθολογικές δαπάνες.

Σε επίπεδο δημοσιονομικών μεγεθών, τα έσοδα της Κεντρικής Κυβέρνησης αναμένεται να κινηθούν γύρω στα 10,7 δισ. το 2027 και να αυξηθούν σε περίπου 11,1 δισ. το 2028 και 11,6 δισ. το 2029. Την ίδια στιγμή, το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών για την κεντρική κυβέρνηση ορίζεται σε 11,03 δισ. για το 2027, 11,27 δισ. για το 2028 και 11,88 δισ. για το 2029, διαμορφώνοντας μια κλιμακωτή άνοδο δαπανών κατά περίπου 850 εκατ. μέσα σε τρία χρόνια. Η διαφορά ανάμεσα σε έσοδα και δαπάνες καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη συγκράτηση του μισθολογικού κόστους, που παραδοσιακά απορροφά μεγάλο μέρος των πρωτογενών δαπανών.