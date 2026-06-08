Στις ΗΠΑ ο Υπουργός Ενέργειας για σειρά επαφών και ενεργειακών φόρουμ

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιήσει επαφές στην Ουάσιγκτον και το Χιούστον και θα συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων και διεθνών ενεργειακών φόρουμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Δαμιανός θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του σχήματος συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ), στη 10η Υπουργική Σύνοδο του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), στο Atlantic Council Global Energy Forum, στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και στην τελετή έναρξης λειτουργίας του Eastern Mediterranean Energy Center.

Συγκεκριμένα, σήμερα ο Υπουργός θα συμμετάσχει στη σύνοδο του EMGF στην Ουάσιγκτον, όπου οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο περιθώριο της συνόδου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi, ενώ θα πραγματοποιήσει επαφές και με στελέχη του National Energy Dominance Council του Λευκού Οίκου.

Την Τρίτη θα συμμετάσχει στο Eastern Mediterranean Energy Business Forum που διοργανώνει το Atlantic Council, με έμφαση στις επενδυτικές προοπτικές στον ενεργειακό τομέα της περιοχής. Την ίδια ημέρα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Την Τετάρτη ο Υπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο Atlantic Council Global Energy Forum, με θέμα την πορεία της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση προς μια πιο ανθεκτική ενεργειακή πολιτική.

Ακολούθως θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου την Πέμπτη θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του σχήματος 3+1. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προώθηση έργων ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.

Κατά την παραμονή του στο Χιούστον θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή έναρξης λειτουργίας του Eastern Mediterranean Energy Center και θα έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους.

Ο Υπουργός Ενέργειας επιστρέφει στην Κύπρο στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ