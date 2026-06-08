Πρόσκληση Υπ. Ενέργειας για ένταξη στο Εθνικό δίκτυο διαπίστευσης

Πρόσκληση και ισχυρή έκκληση προς όλα τα Εργαστήρια, τους Φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να ενταχθούν στο Εθνικό δίκτυο διαπίστευσης, απηύθυνε, σε μήνυμα του με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού.

«Είναι μια στρατηγική επένδυση, που αναβαθμίζει την αξιοπιστία, την τεχνική επάρκεια και ανοίγει τις πόρτες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς», αναφέρει ο κ. Δαμιανού.

Στο μήνυμα του, ο Υπουργός αναφέρει ότι για το έτος 2026, ο εορτασμός επικεντρώνεται στο επίκαιρο μήνυμα «Καινοτομία, Εμπιστοσύνη και Βιωσιμότητα: Η δύναμη της Διαπίστευσης».

«Η Διαπίστευση αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας, αμεροληψίας και αξιοπιστίας των Εργαστηρίων και Φορέων που διενεργούν αξιολογήσεις συμμόρφωσης. Στον κυπριακό χώρο, ο επίσημος Φορέας Διαπίστευσης είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ), που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος εφαρμόζει το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο ΚΟΠΠ λειτουργεί αυστηρά στη βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Αναφέρει, επίσης, ότι ο Κανονισμός αυτός διασφαλίζει ότι η διαπίστευση στον κυπριακό χώρο ασκείται ως δημόσια εξουσία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποφεύγοντας τον εμπορικό ανταγωνισμό.

Σημειώνει ότι μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο ΚΟΠΠ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Accreditation) και είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Πολυμερή Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΕΑ/MLA).

«Μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η αρμοδιότητα του ΚΟΠΠ εξειδικεύεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες. Η αρμοδιότητα αυτή αφορά τη διαπίστευση Εργαστηρίων, καθώς και Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης. Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστευθεί 123 Εργαστήρια και 12 Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης, απευθύνω πρόσκληση και ισχυρή έκκληση προς όλα τα Εργαστήρια, τους Φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να ενταχθούν στο Εθνικό δίκτυο διαπίστευσης. Είναι μια στρατηγική επένδυση, που αναβαθμίζει την αξιοπιστία, την τεχνική επάρκεια και ανοίγει τις πόρτες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς», καταλήγει ο Υπουργός, στο μήνυμα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ