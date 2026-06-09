Στα €460 εκατ. τα νέα στεγαστικά δάνεια μέχρι το τέλος Απριλίου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει τη ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια που συνεχίζουν τη σημαντική αύξηση τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, σε αντίθεση με τα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια που σημειώνουν μείωση.

Διψήφια μείωση 21% σημειώνουν τα επιχειρηματικά δάνεια που αποδίδεται στα δάνεια άνω του €1 εκατ.

Όπως διαφαίνεται από στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που επεξεργάστηκε ο «Π», τα νέα στεγαστικά δάνεια έφθασαν τα €459,6 εκατ. από €382,3 εκατ. το τετράμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το τετράμηνο του 2022 όταν ανήλθαν στα €502,2 εκατ.

Στην αύξηση των στεγαστικών δανείων συντείνει και η καθοδική πορεία των επιτοκίων από το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,73%, σε σύγκριση με 3,86% τον προηγούμενο μήνα και 3,78% πέρσι και 4,70% τον Απρίλιο του 2024.

Αναφορικά με τα νέα καταναλωτικά δάνεια, μειώθηκαν σε €85,4 εκατ. από €87,9 εκατ. πέρσι και €82,6 εκατ. το τετράμηνο του 2024.

Τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν στα €26,8 εκατ. από €28,1 εκατ. πέρσι, €27,6 εκατ. το τετράμηνο του 2024 και €19,4 εκατ. το τετράμηνο του 2023.

Τα καθαρά νέα δάνεια περιλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις δανείων.

Τα συνολικά νέα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €571,8 εκατ. από €498,3 εκατ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025 καταγράφοντας ετήσια άνοδο 14,8%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο τετραμήνου από το 2022.

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων των νοικοκυριών μειώθηκαν στα €181,4 εκατ. από €282,7 εκατ. πέρσι.

Μεγάλη μείωση στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τα νέα δάνεια υποχώρησαν το τετράμηνο του 2026 στα €830,8 εκατ. έπειτα από το ρεκόρ €1 δισ. που καταγράφηκε το περσινό τετράμηνο, σημειώνοντας μείωση 20,7%.

Τα νέα δάνεια μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €181,7, εκατ. από €158,3 εκατ. πέρσι ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια άνω των €1 εκατ. μειώθηκαν σημαντικά στα €649,1 εκατ. από €890 εκατ.

Οι αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων μειώθηκαν σε €612,7 εκατ. από €772,9 εκατ. πέρσι.

Το τετράμηνο του 2026, τα συνολικά νέα δάνεια παρουσιάζουν ετήσια μείωση 9,3% και ανέρχονται σε €1,4 δισ. από €1,5 δισ.

Μείωση τον Απρίλιο

Παρά την αύξηση τετραμήνου, τον Απρίλιο τα νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση σε όλες τις κατηγορίες.

Τα καθαρά συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση στα €331,3 εκατ., (από σύνολο €535,4 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €495,3 εκατ. (από σύνολο €730,4 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €21,8 εκατ. (από σύνολο €22,8 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €24,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €26,0 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €106,0 εκατ. (από σύνολο €148,8 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €142,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €189,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €39,4 εκατ. (από σύνολο €61,0 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €54,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €72,5 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €156,8 εκατ. (από σύνολο €291,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €266,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €436,3 εκατ. νέων δανείων).