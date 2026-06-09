Morgan Stanley: Σήμα υπεραπόδοσης για την Ελλάδα- Τράπεζες και ΟΤΕ στα θετικά screens

Νέα ώθηση στο ελληνικό χρηματιστηριακό αφήγημα δίνει η Morgan Stanley, καθώς στον ανανεωμένο πίνακα αξιολόγησης χωρών (country scorecard) για την περιοχή EEMEA, η Ελλάδα ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» έναντι των αναδυόμενων αγορών.

Ο αμερικανικός οίκος τοποθετεί την ελληνική αγορά πάνω από τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τσεχία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Η Ελλάδα λαμβάνει συνολική βαθμολογία 56 μονάδων, έναντι 53 μονάδων για τον μέσο όρο της EEMEA. Μπροστά της βρίσκονται η Αίγυπτος, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Η άνοδος αυτή δεν είναι απλώς τεχνική αλλαγή κατάταξης. Αντανακλά, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς, την εικόνα των επιμέρους παραγόντων κερδοφορίας και τη θετική συμβολή του νέου θεματικού φίλτρου που αφορά την πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Τραπεζικό αποτύπωμα στο top 40

Η πιο σημαντική ελληνική ανάγνωση της έκθεσης βρίσκεται στις μετοχές. Στο συνδυαστικό screen των 40 κορυφαίων τίτλων της EEMEA, η Morgan Stanley περιλαμβάνει τρεις ελληνικές τράπεζες και τον ΟΤΕ. Η Τράπεζα Πειραιώς καταλαμβάνει τη 14η θέση με συνολική βαθμολογία 60,6 μονάδων, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στην 22η θέση με 58,4 μονάδες και η Alpha Bank ακολουθεί στην 23η θέση με 58,1 μονάδες.

Η Πειραιώς έχει ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση, καθώς αποτελεί νέα είσοδο στο top 40 του συνδυαστικού μοντέλου. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η λίστα των κορυφαίων μετοχών παραμένει σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη σε εταιρείες εμπορευμάτων, αλλά πλέον περιλαμβάνει και τράπεζες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και την Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο εμφανίζονται τίτλοι όπως η OTP, η Pekao, η Moneta, η Bank Millennium και η Erste Bank Polska.

Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο screen δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα παραμένει συνδεδεμένο πρωτίστως με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η Morgan Stanley δεν δίνει εδώ νέες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά η ποσοτική κατάταξη δείχνει ότι οι τίτλοι τους παραμένουν ψηλά στα φίλτρα αποτίμησης, δυναμικής, ποιότητας και θεματικής έκθεσης.

Ο ΟΤΕ στο θετικό καλάθι, χαμηλότερα η ΔΕΗ Στο ίδιο top 40 περιλαμβάνεται και ο ΟΤΕ, στην 24η θέση, με συνολική βαθμολογία 57,8 μονάδων. Η παρουσία του οργανισμού δίνει στην ελληνική εκπροσώπηση πιο ευρύ χαρακτήρα, πέρα από τις τράπεζες, αν και η κύρια εικόνα της έκθεσης παραμένει σαφώς τραπεζοκεντρική.

Αντίθετα, η ΔΕΗ εμφανίζεται στο κάτω μέρος των συνδυαστικών φίλτρων της Morgan Stanley. Η μετοχή περιλαμβάνεται στο bottom 40 screen, στην 27η θέση από το τέλος, με συνολική βαθμολογία 44 μονάδων. Αυτό δεν συνιστά επενδυτική σύσταση από μόνο του, αλλά δείχνει ότι, με βάση τα συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια του οίκου, η ΔΕΗ δεν κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στους τίτλους που ξεχωρίζουν θετικά στο ευρύτερο σύμπαν της EEMEA.

Η γεωπολιτική παράμετρος και οι ελληνικές τράπεζες

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση έχει το νέο φίλτρο της Morgan Stanley για την πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο οίκος εκτιμά ότι, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν και αρχίσουν να ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέσα στους επόμενους μήνες, αγορές όπως η Ελλάδα, η Νότια Αφρική, η Πολωνία και η Ουγγαρία θα μπορούσαν να υπεραποδώσουν.

Η Ελλάδα παίρνει βαθμολογία 77 μονάδων στο συγκεκριμένο θεματικό φίλτρο, μία από τις υψηλότερες στην περιοχή. Σε επίπεδο μετοχών, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην 11η θέση της λίστας των 35 τίτλων που θεωρούνται πιθανότερο να υπεραποδώσουν τακτικά σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης. Ακολουθούν η Eurobank στην 24η θέση, η Alpha Bank στην 25η και η Εθνική Τράπεζα στην 34η.

Υπάρχει και η αντίθετη πλευρά του ίδιου σεναρίου. Η Allwyn περιλαμβάνεται στο screen των τίτλων που θα μπορούσαν να υποαποδώσουν τακτικά σε περίπτωση αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Έτσι, η ελληνική εικόνα της έκθεσης δεν είναι μονοδιάστατη. Οι τράπεζες κυριαρχούν θετικά, ο ΟΤΕ συμπληρώνει την παρουσία στο top 40, ενώ ΔΕΗ και Allwyn εμφανίζονται σε λιγότερο ευνοϊκές θέσεις στα επιμέρους φίλτρα της Morgan Stanley.

Πηγή: newmoney.gr