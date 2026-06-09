Χριστοδουλίδης: 3.000 κατοικίες αδειοδοτήθηκαν με ταχεία διαδικασία - €75 εκατ. για 500 προσιτές κατοικίες

Επένδυση €75 εκατ. για 500 προσιτές κατοικίες, περισσότερες από 2.500 νέες οικιστικές μονάδες μέσα στην επόμενη διετία και σχεδόν 3.000 κατοικίες που αδειοδοτήθηκαν μέσω ταχείας διαδικασίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο κυβερνητικό σχέδιο για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Μιλώντας στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του έργου «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) στα Πάνω Πολεμίδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε το έργο ως ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητας που δίνει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Λεμεσός όπου οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας είναι εντονότερες.

Όπως ανέφερε, η προσιτή στέγη έχει αναδειχθεί σε ζήτημα ευρωπαϊκής πολιτικής μέσα και από πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία πέτυχε τόσο την ένταξη του θέματος στην ευρωπαϊκή ατζέντα όσο και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για στεγαστικές πολιτικές.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος, στην επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, στην αξιοποίηση κρατικής γης και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του ρόλου του ΚΟΑΓ ως βασικού εκτελεστικού βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσω της ταχείας αδειοδότησης εγκρίθηκαν σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και άλλες 900 πολυκατοικίες εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα. Παράλληλα, μέσω κρατικής επένδυσης €75 εκατ. προχωρεί η υλοποίηση σχεδίου για την ανέγερση 500 προσιτών κατοικιών για νεαρά ζευγάρια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναφερόμενος στα σχέδια πολεοδομικών κινήτρων και Build to Rent, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι αναμένεται να αποδώσουν πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων μέσα στην επόμενη διετία, εκ των οποίων περίπου 400 θα διατεθούν στην αγορά προσιτής κατοικίας. Παράλληλα, όπως ανέφερε, περισσότερα από €12,5 εκατ. θα καταβληθούν στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ για τη χρηματοδότηση νέων έργων.

Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι την τελευταία διετία διατέθηκαν σχεδόν €200 εκατ. μέσω στεγαστικών σχεδίων του Υπουργείου Εσωτερικών, με 5.657 πολίτες να έχουν ήδη επωφεληθεί.

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον ΚΟΑΓ, ανέφερε ότι εντός του 2026 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης 244 οικιστικές μονάδες προς πώληση σε προσιτή τιμή και 192 μονάδες προς προσιτό ενοίκιο, ενώ προχωρεί και η διαδικασία διαχωρισμού 135 οικοπέδων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής καθίσταται εφικτή χάρη στη δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στην κοινωνική πολιτική και την προσιτή κατοικία.