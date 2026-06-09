Προκηρύχθηκαν τα επιδόματα για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές - Ποιοι οι δικαιούνται και τα κριτήρια

Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζόμενων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου επεσήμανε ότι η σημερινή απόφαση «επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Τα επιδόματα παραχωρούνται σε ετήσια βάση και αφορούν τους κατοίκους των Κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων και τους εργαζόμενους μη συνταξιούχους κατοίκους Κοινοτήτων που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή σε απόσταση μεταξύ 30 και 39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και υψόμετρο τουλάχιστον 700 μέτρων.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, «τα Σχέδια Επιδομάτων αποτελούν κίνητρο τόσο για την διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού όσο και για την προσέλκυση νέων κατοίκων στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου. Παράλληλα, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και των ορεινών, μέσα από στοχευμένα μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης των χωριών μας».

Αναφερόμενος στην απόδοση των Σχεδίων για το 2025, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι την περσινή χρονιά παραχωρήθηκε μέσω των δύο επιδομάτων συνολικό ποσό €8.95 εκ., για κάλυψη 14.576 δικαιούχων νοικοκυριών, που αντιστοιχούν σε 31.975 κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Οι αιτήσεις για το 2026 θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Κοινοτικά Συμβούλια από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την αναβίωση των Κοινοτήτων και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες», δήλωσε, τέλος, ο κ. Ιωάννου.