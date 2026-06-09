Στα €41 εκατ. τα άμεσα έσοδα κράτους προερχόμενα από την Αρχή Παιγνίων

Στα 41 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα άμεσα έσοδα του κράτους προερχόμενα από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου - ΑΠΕΚ ενώ η συνολική άμεση συνεισφορά για τα έτη 2018 - 2025 ανήλθε στα 166,4 εκατομμύρια ευρώ δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Αρχής, Πιερής Χουρίδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της ΑΠΕΚ για τα έτη 2024 - 2025.

Ο κ. Χουρίδης είπε ότι κατά τα δύο αυτά έτη παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από τα παίγνια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία και σταθεροποίηση του 1ου Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο Θερέτρου - ICR στη Λεμεσό το 2023 καθώς και από την επιτυχή προσέλκυση σημαντικού αριθμού διεθνών πελατών αλλά και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας επισκεπτών μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών υπηρεσιών και σύγχρονων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Πρόσθεσε ότι οι διεθνείς παίκτες εξακολουθούν και κατά τα υπό εξέταση έτη να υπερτερούν των Κυπρίων τόσο σε ποσοστιαία συμμετοχή όσο και σε όγκους δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος της ΑΠΕΚ αναφερόμενος στο ICR στη Λεμεσό σημείωσε ότι η Κύπρος είναι η 1η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία λειτουργεί κάτι τέτοιο ενώ απαντώντας σε ερώτηση για παρόμοιου τύπου θέρετρα που λειτουργούν στα κατεχόμενα είπε ότι είναι παράνομα, ωστόσο, δεν μπορεί η Αρχή να εμποδίσει πολίτες από το να μεταβαίνουν εκεί για σκοπούς παιγνίου και σε αυτό το πλαίσιο γίνεται σημαντικό έργο στον τομέα της πρόληψης.

Στην ομιλία του, ο κ. Χουρίδης, ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια στους τομείς της εποπτείας, της διαφάνειας, της θεσμικής ωρίμανσης και της διεθνούς παρουσίας της Αρχής, υπογραμμίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η Κύπρος στον ευρωπαϊκό χώρο της ρύθμισης και εποπτείας παιγνίων.

Αναφορά έκανε και στην ανάληψη της διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου του Gaming Regulators European Forum (GREF) από την Κύπρο, εξέλιξη που όπως είπε, αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση του έργου της ΑΠΕΚ και της συμβολής της στη διαμόρφωση σύγχρονων εποπτικών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τις χορηγηθείσες άδειες που σχετίζονται άμεσα με τον χώρο των παιγνίων ο Πρόεδρος της ΑΠΕΚ είπε ότι από 222 που ανήλθαν το 2024, το 2025 έφτασαν τις 448 και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε υπαλλήλους καζίνο, εξοπλισμούς παιγνίων, στελέχους καζίνο και προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων. Η ανάκληση χορηγηθέντων αδειών το 2025 έφτασαν τις 237 σε σχέση με 227 το 2024.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΑΠΕΚ, ανέφερε πως στη βάση των όσων επιτεύχθηκαν τα δύο αυτά έτη το τρέχον, προδιαγράφεται ως έτος περαιτέρω εμβάθυνσης και εξωστρέφειας με την Αρχή να επικεντρώνεται στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 2026 - 2029 το οποίο θέτει σαφείς στόχους για τη ρυθμιστική αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΠΕΚ, Χάρης Τσαγγαρίδης, παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις δράσεις της Αρχής για την περίοδο 2024-2025, με έμφαση στην ενίσχυση της εποπτείας, στην προστασία των παικτών, στην εφαρμογή πολιτικών υπεύθυνου παιγνίου, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας της Κύπρου με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης METRON, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου προστατευτικού περιβάλλοντος για την κοινωνία μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων και αξιολογήσιμων παρεμβάσεων.

Εξήγησε ότι είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης προγραμμάτων για πρόληψη προβληματικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια με σκοπό την ενίσχυση προστατευτικού περιβάλλοντος κατά επιβλαβών συμπεριφορών στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πανεπιστήμια, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, επαγγελματικοί ή κοινωνικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί.

Τέλος, ο κ. Χουρίδης, αναφέρθηκε στα εργαλεία υπεύθυνου παιγνίου και την εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Πάρε τον έλεγχο», η οποία προωθεί την πρόληψη, την προσωπική ευθύνη και τη συνειδητή λήψη αποφάσεων πριν από κάθε ενασχόληση με το τυχερό παίγνιο. Επίσης, αναδεικνύει τη σημασία του ελέγχου, των ορίων και της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες στήριξης και βοήθειας.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή απηύθυνε ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού, Δρ. Μιχάλης Χαϊλής, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας του τομέα των καζίνο για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, καθώς και τη συμβολή της ΑΠΕΚ στη διασφάλιση υψηλών προτύπων διαφάνειας, υπευθυνότητας και προστασίας του κοινού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της Εκκλησίας, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών, μέλη της Αρχής και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ