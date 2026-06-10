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Ο Νετανιάχου απάντησε στον Ερντογάν: «Αντισημίτης δικτάτορας που δεν μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Τούρκο πρόεδρο μετά τις δηλώσεις περί ισραηλινής «επιθετικότητας» στη Μέση Ανατολή

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις επικρίσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος νωρίτερα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε Συρία και Λίβανο απειλεί πλέον και την Τουρκία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν «αντισημίτη δικτάτορα» και υποστήριξε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να απευθύνει ηθικά διδάγματα προς το Ισραήλ.

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), τις οποίες χαρακτήρισε «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο», θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά απέναντι στο Ιράν και στις οργανώσεις που υποστηρίζει στην περιοχή.

«Το Ισραήλ και οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν με ισχύ εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετών ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φθάσει σε σημείο που συνιστούν απειλή και για την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η «ισραηλινή επιθετικότητα» αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να ανακοπεί.

Οι σχέσεις Άγκυρας και Τελ Αβίβ βρίσκονται εδώ και χρόνια σε ένταση, με τον Ερντογάν να αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής πολιτικής στην περιοχή και ιδιαίτερα στη Γάζα.

Το Ισραήλ κατηγορεί συστηματικά τον Τούρκο πρόεδρο ότι παρέχει πολιτική στήριξη στη Χαμάς και ότι φιλοξενεί στελέχη της οργάνωσης στην Τουρκία. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα μέλη της Χαμάς «αγωνιστές της ελευθερίας», ενώ έχει συγκρίνει δημόσια το Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία και τον Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατά καιρούς επικρίνει την Τουρκία για διώξεις πολιτικών αντιπάλων και περιορισμούς πολιτικών ελευθεριών. Η Άγκυρα έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά κουρδικών οργανώσεων στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, απορρίπτοντας ωστόσο τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.

protothema.gr

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