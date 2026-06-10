Στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο στις ΗΠΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών ανήλθε ο πληθωρισμός τον Μάιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας επηρέασαν τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 4,2%, σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Το ποσοστό ήταν το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αλλά ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, αφού η Τεχεράνη προέβη σε αντίποινα, κλείνοντας το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το σοκ των τιμών θα είναι προσωρινό και ότι σύντομα θα υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία, αλλά το αυξανόμενο κόστος αποτελεί βασικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, καθώς οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ θα επιδιώξει να διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, αλλά θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη δοκιμασία καθώς οι υψηλές τιμές πλήττουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτών του Μαΐου κατέδειξαν ότι οι τιμές ενέργειας είχαν αυξηθεί κατά 23,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, με τη βενζίνη να αυξάνεται κατά 40,5%.

Οι τιμές των ειδών παντοπωλείου αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε σχέση με πέρσι.

Οι Αμερικανοί έχουν πληγεί εδώ και χρόνια από μεγαλύτερο πληθωρισμό, από τον αναμενόμενο, με τις αυξήσεις των τιμών να συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές πολύ μετά την πανδημία.

Ο πληθωρισμός του βασικού (δομικού) ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Μάιο, από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει μακροπρόθεσμο στόχο 2% για τον πληθωρισμό και η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να καθορίσει τα επιτόκια.

Οι αγορές αναμένουν ότι θα διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων για αργότερα μέσα στο έτος, τρομάζοντας τους επενδυτές μετοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ