Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τιμών καυσίμων- Κάτω 12-14 σεντ το πετρέλαιο

Αναμένονται σημαντικές πρόσθετες μειώσεις στις λιανικές τιμές των καυσίμων στις αμέσως επόμενες ημέρες, πέραν των μειώσεων που παρουσίασαν οι τιμές κατά τον τελευταίο μήνα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Ταυτόχρονα, τόσο ο κ. Καραγιώργης όσο και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι τον τελευταίο μήνα υπήρξαν μειώσεις στις λιανικές τιμές των καυσίμων οι οποίες στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης ανήλθε, κατά μέσο όρο, στα 13,5 σεντ.

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή είπε ότι τον τελευταίο ένα μήνα καταγράφηκε πτωτική πορεία στις λιανικές τιμές των καυσίμων με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου κίνησης να μειωθεί, κατά μέσο όρο, 13,5 σεντ, και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 να μειωθεί, κατά μέσο όρο, 2,4 σεντ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σημαντική πτωτική πορεία οι τιμές των πλατς (τιμές διυλιστηρίων) και αυτό φαίνεται και στα φορτία καυσίμων που έρχονται στην Κύπρο.

Αυτό αναμένεται, με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα ενώπιον μας, να έχουν αντίκτυπο και στις λιανικές τιμές των καυσίμων τις αμέσως επόμενες ημέρες με σημαντικές πρόσθετες μειώσεις, σημείωσε.

Ωστόσο, ο κ. Καραγιώργης ανέφερε πως παρά τις μειώσεις των τιμών «εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στο περιβάλλον και εξακολουθούμε να μην έχουμε σταθεροποίηση της κατάστασης», ενώ έχουμε νέες απειλές για κλείσιμο εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.

«Το όλο σκηνικό που περιγράφω ότι επικρατεί σήμερα στις λιανικές τιμές καυσίμων αποτυπώνει μόνο την σημερινή κατάσταση και όχι την μελλοντική, ανέφερε και πρόσθεσε κανείς δεν γνωρίζει τί θα συμβεί αύριο.

Σημαντικές διακυμάνσεις τιμών ανά πρατήριο

Σε σχέση με τις λιανικές τιμές των καυσίμων ανά πρατήριο, ο κ. Καργιώργης είπε ότι αυτές παρουσιάζουν «σημαντικές διακυμάνσεις» και κάλεσε τους καταναλωτές να επιλέγουν τα πρατήρια με τις φθηνότερες τιμές».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η υψηλότερη με την χαμηλότερη τιμή της βενζίνης 95 στα πρατήρια έχει διαφορά 17 σεντ, ενώ η διαφορά της υψηλότερης από την χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 23 σεντ.

Σύμφωνα με σημερινά (11 Ιουνίου) στοιχεία της Υπηρεσίας, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 (παγκύπρια) ανέρχεται στο €1,586 με την φθηνότερη να είναι στα €1,525 και την ακριβότερη στο €1,699.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο €1,739 με την φθηνότερη να είναι στα €1,669 και την ακριβότερη στο €1,892.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο €1,391 με την φθηνότερη να είναι στα €1,338 και την ακριβότερη στο €1,479.

Τρεις μειώσεις στις τιμές τον τελευταίο μήνα, δηλώνει ο Πρόεδρος Πρατηριούχων

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου είπε ότι υπάρχει μια πτωτική τάση των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο, το τελευταίο διάστημα.

Είχαμε τρεις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τον τελευταίο μήνα, ειδικά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης η οποία μειώθηκε γύρω στα 12 με 14 σεντ, από την υψηλότερη τιμή στην οποία ανήλθε από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η μείωση της τιμής της βενζίνης δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ήταν του πετρελαίου κίνησης και ανήλθε μεταξύ 3 – 5 σεντ.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια σταθεροποίηση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου παρά την κατάσταση που επικρατεί στο Στενό του Ορμούζ, πρόσθεσε.

Ο κ. Προκοποίου είπε ότι η κατάσταση δείχνει να είναι κάπως ελεγχόμενη και «ίσως προσπαθούν να διατηρήσουν την τιμή γύρω στα 90 με 95 δολάρια το βαρέλι», επίπεδα στα οποία κινείται τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Αυτό είναι καλό σημάδι. Ελπίζουμε να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη για να ξεκινήσει η μείωση των τιμών, πρόσθεσε.

Κάλεσμα στον ΥΠΟΙΚ να επεκτείνει τη περίοδο μειωμένου φόρου στα καύσιμα

Εξάλλου με την ευκαιρία της λήξης της επιδότησης στα καύσιμα στο τέλος του Ιουλίου, ο κ. Προκοπίου κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό να δώσει ακόμη λίγη παράταση στην επιδότηση των 8,3 σεντ στα καύσιμα ούτως ώστε οι καταναλωτές να έχουν λιγότερο βάρος από τις τιμές των καυσίμων.

Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, ο κ. Κεραυνός είναι πολύ έμπειρος για να δώσει ακόμη λίγη παράταση στον μειωμένο φόρο στα καύσιμα, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ