Πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και έλλειψη εργατικού δυναμικού στις προτεραιότητες Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

Το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και η έλλειψη εργατικού δυναμικού βρίσκονται στις προτεραιότητες του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ) τόνισε, την Τρίτη 9 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του συνδέσμου, Στέλιος Γαβριήλ, μιλώντας από το βήμα της 82ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΟΚ, αναφερόμενος στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κατασκευαστική βιομηχανία.

Είπε, επίσης, ότι στόχος παραμένει και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του συνδέσμου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι ο σύνδεσμος «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην αποστολή του να συμβάλλει στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της κατασκευαστικής βιομηχανίας».

Σύμφωνα με σημερινό δελτίο Τύπου του ΣΕΟΚ, ο κ. Γαβριήλ προχώρησε σε απολογισμό του έργου και των δράσεων του συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της χώρας.

«Καταστήσαμε σαφές ότι οι επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και ουσιαστικούς συνεργάτες στην υλοποίηση των μικρών και μεγάλων έργων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη Κύπρο και το μέλλον της», ανέφερε.

Ο κ. Γαβριήλ σημείωσε επίσης ότι ο ΣΕΟΚ έχει εδραιώσει τη θέση του ως ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος συνομιλητής της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που επηρεάζουν τον τομέα.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο σύνδεσμος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις και εισηγήσεις για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν, μεταξύ των οποίων η Συλλογική Σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, η απεργία στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών του ΕΤΕΚ, η φορολογική μεταρρύθμιση, οι δημόσιες συμβάσεις και τα Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΣΕΟΚ επανέλαβε τη δέσμευση του Συνδέσμου να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου, ενισχύοντας τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια ισχυρή, σύγχρονη και βιώσιμη κατασκευαστική βιομηχανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

(ΚΥΠΕ/ΜΗΡ/ΜΚ)