Περιφερειακός κόμβος για επαγγελματίες επενδύσεων η Κύπρος

Προσελκύοντας το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών τραπεζών και επενδυτικών οργανισμών από την Κύπρο και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο The Landmark Nicosia, το Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), υπό τον τίτλο «Παραμένοντας Μπροστά στις Εξελίξεις: Θεμελιώδεις αρχές και πειθαρχία σε ασταθείς αγορές».

Χαιρετίζοντας τις δραστηριότητες του Φόρουμ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, επισήμανε ότι η παρουσία ομιλητών και εκπροσώπων από κορυφαία ιδρύματα και CFA Societies του εξωτερικού αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου για τους επαγγελματίες των επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), το Φόρουμ εστίασε, μεταξύ άλλων, στις νέες τάσεις των παγκόσμιων αγορών, τη διαμόρφωση του επενδυτικού τοπίου, την ανθεκτικότητα των οικονομιών σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, καθώς και στις στρατηγικές που απαιτούνται ώστε να παραμένουμε μπροστά στις εξελίξεις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από εξέχοντες ομιλητές κορυφαίων διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως η HSBC, η Goldman Sachs και η Julius Baer, οι οποίοι ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές και το σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον.

Ο κ. Κουρούγιαννης, αναφερόμενος στη θεματική της εκδήλωσης, υπογράμμισε ότι οι αγορές εξελίσσονται ταχύτερα από τις προβλέψεις και ότι η ουσιαστική πρόκληση δεν είναι η πρόβλεψη των εξελίξεων, αλλά η ικανότητα πειθαρχημένης και τεκμηριωμένης αντίδρασης. Παρέπεμψε, δε, στη θεωρία του Μπέντζαμιν Γκράχαμ, αναφέροντας ότι συνιστά υπενθύμιση ότι οι αγορές συχνά κινούνται από συναίσθημα και όχι από θεμελιώδη στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, είπε ο κ. Κουρούγιαννης, ο επενδυτής δεν οφείλει να ακολουθεί τις διαθέσεις της αγοράς, αλλά να αξιολογεί ψύχραιμα τις τιμές με βάση την πραγματική αξία και τα θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, υπογράμμισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο επενδυτικό επάγγελμα, σημειώνοντας ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο, η κρίση, η ηθική και η επαγγελματική ευθύνη παραμένουν στον άνθρωπο.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, υπέδειξε ότι ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεχής μάθηση, η πειθαρχία και η διαρκής εξέλιξη, αποτελούν τα θεμέλια για την αριστεία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) και η Πρόταση για την Ενσωμάτωση και Εποπτεία των Αγορών (MISP) αποτελούν στρατηγικά βήματα για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και, κατ’ επέκταση, για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στόχος, είπε, είναι η αποτελεσματικότερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, όπως εκείνες που ενισχύουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η προώθηση της διασυνοριακής ολοκλήρωσης και η διασφάλιση συνεπούς και υψηλής ποιότητας εποπτείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθεσε ότι, με συνεκτική εποπτεία, ενισχυμένη εμπιστοσύνη και ουσιαστική διασυνοριακή ολοκλήρωση, μπορεί να διαμορφωθεί μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Παράλληλα, υπέδειξε ότι μέσα από ένα πιο συνεκτικό και αξιόπιστο εποπτικό πλαίσιο, η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με δείπνο δικτύωσης, το οποίο έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ