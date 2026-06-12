Προμηνύεται κατασκευαστικό μπουμ- Άνοδος 49% στις άδειες οικοδομής

Μεγάλη αύξηση που πλησιάζει το 50% σημειώνει ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το δίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, εκδόθηκαν 1.500 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.008 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 48,8%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 56,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 54,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 79,2%.

Όσον αφορά τον Φεβρουάριο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στις 711. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €379,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 314,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.708 οικιστικές μονάδες.