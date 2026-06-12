Περαιτέρω πτώση 5% στις τιμές πετρελαίου λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Αυξάνεται η πτώση, που καταγράφουν από το πρωί της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν πλέον κατά 5%, εν μέσω αισιοδοξίας για τις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, υποχωρεί κατά 5,0%, στα 85,86 δολάρια το βαρέλι, με την ελπίδα να αποδεσμευτεί η πλωτή οδός μέσω της οποίας μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Το κύριο αμερικανικό συμβόλαιο, το West Texas Intermediate, σημείωνε επίσης πτώση 5,0% στα 83,32 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ