Κυπριακές τράπεζες: 6.504 λιγότεροι υπάλληλοι από το 2012 – Η ακτινογραφία του κλάδου το 2025

Μειωμένος κατά 259 άτομα ήταν ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων στην Κύπρο το 2025, ενώ ο αριθμός των υποκαταστημάτων παρέμεινε σταθερός, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων μειώθηκε το 2025 σε 6.349 από 6.608 το 2024 συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, λόγω της εφαρμογής σχεδίων εθελούσιας εξόδου, της ψηφιοποίησης του τραπεζικού κλάδου και της αναγκαιότητας για μείωση του εργατικού κόστους με επένδυση στην τεχνολογία.

Από το 2012, η μείωση στον αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων φθάνει τα 6.504 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου εφάρμοσε εντός του 2025 ένα ελεγχόμενο σχέδιο μικρής κλίμακας, από το οποίο εγκρίθηκε η αποχώρηση περίπου 110 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης. Αρχές Ιουνίου η τράπεζα ανακοίνωσε σχέδιο εθελούσιας εξόδου πολύ μικρής εμβέλειας με στόχο την αποχώρηση περίπου 40 υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2025 μέσω του σχεδίου που ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα προς το προσωπικό αποχώρησαν 154 εργαζόμενοι.

Ο Όμιλος Eurobank ανακοίνωσε ένα νέο, σημαντικά διευρυμένο σχέδιο τον Μάρτιο του 2026 με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 300 εργαζομένους,το οποίο είναι ανοιχτό ακόμη. Αυτό αφορά το μόνιμο προσωπικό στην Κύπρο (Eurobank Limited, πρώην Eurobank Cyprus, Ελληνική Τράπεζα και CNP Cyprus) στο πλαίσιο της οργανωτικής τους ενοποίησης.

Πρόθεση για υλοποίηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου εντός του 2026 έχει και η Alpha Bank. Το σχέδιο συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης με την AstroBank, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν στην αγορά, το νέο σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Υποκαταστήματα

Όσον αφορά τον αριθμό των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών παρέμεινε σε 193 το 2025 όσο ήταν και το 2024.

Σημειώνεται ότι μετά την τραπεζική κρίση του 2013, την απορρόφηση του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα και τις εξαγορές που ακολούθησαν, ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε σημαντικά καθώς το 2012 ήταν 850. Δηλαδή έκλεισαν συνολικά 657 καταστήματα. Στη μείωση, συντείνουν και οι προσπάθειες ψηφιοποίησης των τραπεζών με αυτοματοποίηση εργασιών.

Μείωση και στην ΕΕ

Πέραν της Κύπρου, μείωση καταγράφεται και στον αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων και υποκαταστημάτων στην ΕΕ.

Οι διαρθρωτικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες δείχνουν περαιτέρω μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων στην ΕΕ κατά 2,62%. Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε 23 από τις 27 χώρες, που κυμαίνονταν από 0,2% έως 12,16%. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 122.889 στο τέλος του 2025, εκ των οποίων το 86,13% βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο αριθμός των εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε σε 16 από τα 27 κράτη μέλη. Σε επίπεδο ΕΕ η μέση μείωση είναι 0,8%. Ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων στην ΕΕ είναι 2,1 εκατ. εκ των οποίων το 1,7 εκατ. στην ευρωζώνη.

Δεύτερος μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα (μετρούμενος από το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα πέντε μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα) εξακολουθεί να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σε εθνικό επίπεδο, το μερίδιο του συνολικού ενεργητικού των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων κυμαινόταν από 34,37% έως 95,2%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 69,33% στο τέλος του 2025.

Η Κύπρος έχει το δεύτερο μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης μετά την Ελλάδα και ανέρχεται σε 94,5%. Στην Ελλάδα φθάνει το 95,2%.