Μεγάλο στοίχημα ο ολόχρονος τουρισμός, τι λένε όλοι οι φορείς της βιομηχανίας

Η τρέχουσα κρίση στον τουρισμό αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ανάγκη για επέκταση της τουριστικής περιόδου, με τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο να ενσωματώνονται δυναμικά στο κυπριακό τουριστικό προϊόν. Η προώθηση της Κύπρου ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού αποτελεί ένα αίτημα δεκαετιών όλων των εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας καθώς εκτιμάται ότι θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά την οικονομία. Σε ειδική έκδοση, η Hermes Airports με τίτλο «Τα οφέλη του βιώσιμου, ολόχρονου τουρισμού», με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων του νησιού, παρουσιάζει τις απόψεις των φορέων από το ευρύτερο φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας, σταχυολογώντας τα οφέλη από την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Την ίδια ώρα, καταγράφει τα εμπόδια που θέτουν φραγμό στην υλοποίηση του στόχου του ολόχρονου τουρισμού ενώ προχωράει σε συστάσεις πολιτικής προς την κυβέρνηση. Τις θέσεις τους παραθέτουν ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ο τέως υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, οι ξενοδοχειακοί σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, η Hermes Airports και ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. Επίσης, τις απόψεις τους καταθέτουν οι δήμαρχοι όλων των πόλων, οι έξι Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) και άλλοι σύνδεσμοι και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ευθύνη μας η επόμενη μέρα Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας για τον ολόχρονο τουρισμό «αποτελεί ευθύνη μας», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνοντας ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι αποδόσεις των shoulders months, ενώ η πολιτεία έχει εξαγγείλει σχέδια κινήτρων με σκοπό και στόχο την άνοδο των ειδικών μορφών τουρισμού. «Χρειάζονται επαγγελματική παρουσίαση και συνεχής παραγωγή περιεχομένου για τη δη...