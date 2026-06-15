*Ακης Ιωαννίδης

Η επιλογή τουριστικού προορισμού από τον τουρίστα είναι μία απόφαση ιδιαίτερα σύνθετη καθώς υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που την επηρεάζουν και την διαμορφώνουν. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι δημογραφικοί, να σχετίζονται με την προσωπικότητα των τουριστών και την κουλτούρα τους ή/και να αφορούν τα κίνητρα των τουριστών. Παράλληλα, η διαδικασία επιλογής ενός τουριστικού προορισμού βασίζεται και στα χαρακτηριστικά του ίδιου του προορισμού, τα οποία έλκουν τους τουρίστες αλλά και στους παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα που έχουμε για έναν προορισμό. Δεδομένων των συνθηκών, η επιλογή τουριστικού προορισμού, η προτίμηση δηλαδή του τουρίστα, καθορίζεται από τη δυνατότητα των προορισμών ως οντοτήτων να προσφέρουν θετικές έλξεις αποφεύγοντας τις αρνητικές.

Κίνητρα τουριστών-Υποκίνηση

Η ανάλυση των κινήτρων στο τουριστικό πεδίο βασίζεται στη μελέτη της υποκίνησης. Η υποκίνηση προσδιορίζεται από τη θεωρία της ανάγκης όπως την κατανοεί ο υποψήφιος πελάτης, καθώς η ανάγκη αποτελεί τη βάση της υποκίνησης. Η ιεραρχία των αναγκών του χρησιμοποιείται για να επεξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά προσανατολισμένη στις ανάγκες. Σύμφωνα με μελέτες εχουμε τρία επίπεδα ανθρώπινων αναγκών, σε ιεραρχική σειρά:

1 Φυσιολογικές

2 Ασφάλειας

3 Εκτίμησης και αυτό-εκτίμησης

Μόλις οι ανάγκες ενός επιπέδου ικανοποιηθούν το άτομο προχωρά στο επόμενο επίπεδο. Οι φυσιολογικές ανάγκες είναι οι καθαρά βιολογικές ανάγκες κι αποτελούν το υπόβαθρο για την εκδήλωση κάθε άλλης ανώτερης ανάγκης. Οι ανάγκες για ασφάλεια αναφέρονται σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο και περιλαμβάνουν την ανάγκη για σταθερότητα και ελευθερία από φόβο και άγχος. Οι ανάγκες για εκτίμηση περιλαμβάνουν τόσο την αυτοεκτίμηση όσο και την εκτίμηση από τους άλλους, την αυτοπεποίθηση και αναγνώριση του ρόλου που έχει κανείς.

Όμως αυτή την στιγμή ολοι οι υποψήφιοι τουρίστες θα κάνουν την επιλογή τους με βασικο κριτήριο την ασφάλεια, εννοώντας ότι θα επιλέξουν την χωρα , το ξενοδοχείο, το εστιατόριο με πρώτο και βασικο γνώμονα την ασφάλεια και υγεία.

Άρα ολοι οι επαγγελματίες στον τουρισμό θα πρέπει να επιμορφωθούν και να επιμορφώσουν το προσωπικό τους σε τέτοιο βαθμό που να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν όλα τα θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ σε άριστο βαθμό.

Πλέον οι επιλογές των υποψήφιων πελατών μας θα έχουν να κάνουν σε ένα πελώριο ποσοστό με τα πιο πάνω θέματα , οπότε εμείς σαν MBA ACCADEMY θα σταθούμε στο πλευρό των επιχειρήσεων της χωρας μας για να βοηθήσουμε στην σωστή επιμόρφωση των συνεργατών μας.

*Master Degree Hotel Management and Economics

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής / Αξιολογητής Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικός Διευθυντής Ξενοδοχείων—Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001