Scope: Κλείνει η ψαλίδα στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Ευρωζώνης

Η Ευρωζώνη διανύει μια περίοδο σύγκλισης στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των κρατών-μελών της, παρά τις σημαντικά διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τη Scope Ratings.

Η μετατόπιση προς μια νέα ισορροπία με ελαφρώς υψηλότερο συνολικό επίπεδο δανεισμού αντανακλά το γεγονός ότι χώρες που είχαν πληγεί από την κρίση κρατικού χρέους της Ευρωζώνης συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ άλλοι δανειολήπτες που στο παρελθόν θεωρούνταν ασφαλείς εμφανίζουν επιδείνωση, ανέφερε η εταιρεία σε έκθεσή της τη Δευτέρα.

«Οι βασικοί κίνδυνοι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους στην Ευρωζώνη συγκεντρώνονται σε αρκετές χώρες με υψηλό χρέος και σε εκείνες που παρουσιάζουν επιδείνωση των δημοσιονομικών τους στοιχείων», έγραψε ο αναλυτής Άικο Ζίφερτ. «Τα κράτη που υλοποίησαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα μετά την κρίση της Ευρωζώνης, συνεχίζουν να βελτιώνουν το πιστοληπτικό τους προφίλ».

Αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες ενέργειες της Scope, καθώς η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα βρίσκονται όλες σε θετική προοπτική αξιολόγησης. Αντίθετα, η εταιρεία υποβάθμισε τόσο το Βέλγιο όσο και τη Φινλανδία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ οι αξιολογήσεις της Γαλλίας και της Αυστρίας έχουν επίσης αρνητική κατεύθυνση.

«Τα επίμονα ελλείμματα και οι πολιτικοί περιορισμοί στην εφαρμογή επαρκούς δημοσιονομικής προσαρμογής αποτελούν βασικούς παράγοντες αξιολόγησης για αυτά τα κράτη», έγραψε ο Ζίβερτ. «Η Γερμανία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, αν και ο συγκριτικά χαμηλός λόγος δημόσιου χρέους και ο ρόλος της ως χώρας αναφοράς για την έκδοση χρέους στην Ευρωζώνη της επιτρέπουν ένα βαθμό δημοσιονομικής ευελιξίας».

Ο Ζίβερτ επισήμανε επίσης ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κατευθύνεται στην πληρωμή τόκων του δημόσιου χρέους.

Η Πορτογαλία και η Σλοβενία ξεχωρίζουν ως οι μόνες χώρες όπου το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται να είναι χαμηλότερο το 2031 σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, μεταξύ των κρατών με χρέος που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: newmoney.gr