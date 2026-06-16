The Αrt of REAL ESTATE RETURNS. Εξαιρετικές ευκαιρίες επένδυσης από την Gordian

Εξαιρετικές ευκαιρίες σε εμπορικά ακίνητα και γραφεία προσφέρει η Gordian στη Λευκωσία. Με κτήρια στην καρδιά της πρωτεύουσας, καθώς και σε άλλες προνομιούχες τοποθεσίες, που εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις, δημιουργεί εμπορικές και επενδυτικές δυνατότητες σε νέες, μειωμένες τιμές.

(Αρ. Αναφοράς 8391)

Τετραώροφο κτήριο μικτής χρήσης στους Αγίους Ομολογητές, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8391)

Τετραώροφο κτήριο μικτής χρήσης με υπόγειο στους Αγίους Ομολογητές, 250 μέτρα από τη λεωφόρο John Kennedy και 380 μέτρα από τη λεωφόρο Νίκης.

Το κτήριο αποτελείται από κατάστημα με ημιώροφο στο ισόγειο και τρία διαμερίσματα, ένα ανά όροφο, στους επάνω ορόφους.

Το ισόγειο έχει εσωτερικό χώρο 223 τ.μ., με ημιώροφο 147 τ.μ. Στο παρόν στάδιο, το ισόγειο χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο προσφέροντας σταθερό εισόδημα.

Τα διαμερίσματα έχουν εσωτερικούς χώρους 238 τ.μ., 229 τ.μ. και 163 τ.μ. αντίστοιχα.

Το ακίνητο προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις και στο κέντρο της πρωτεύουσας.

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(Αρ. Αναφοράς 8110)

Δύο ενοποιημένα καταστήματα στους Αγίους Ομολογητές, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8110)

Το ακίνητο αποτελείται από δύο ενοποιημένα καταστήματα στους Αγίους Ομολογητές, σε πάροδο της λεωφόρου Κέννεντυ, στην καρδιά της εμπορικής δραστηριότητας της Λευκωσίας.

Είναι μέρος ενός εμπορικού κτηρίου, το οποίο αποτελείται από 21 γραφεία και 11 καταστήματα.

Ως ενοποιημένα, τα καταστήματα έχουν εμβαδόν εσωτερικών χώρων 90 τ.μ. 46 τ.μ. μεσοπάτωμα, 4 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και αυλή. Το ακίνητο είναι κατάλληλο για χρήση ως καφετέρια, καθώς διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες, ή για άλλη λιανική/εμπορική χρήση.

Το ακίνητο διαθέτει συνολικά τέσσερις θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο, δύο με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης (όπως αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας) και δύο επιπλέον θέσεις, που εξασφαλίζονται μέσω δικαιώματος χρήσης, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων για τη λειτουργία καφετέριας.

Τα καταστήματα έχουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι κενά και άμεσα διαθέσιμα.

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(Αρ. Αναφοράς 5730)

Κτήριο μικτής χρήσης στην Έγκωμη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 5730)

Το κτήριο μικτής χρήσης στην Έγκωμη αποτελείται από εκθεσιακό χώρο με ημιώροφο και υπόγειο, γραφείο στον 1ο όροφο και διαμέρισμα στον 2ο όροφο.

Το ακίνητο εφάπτεται στη λεωφόρο Λυκαβητού, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της περιοχής, και βρίσκεται πέντε λεπτά οδικώς από το Mall of Egkomi.

Το υπόγειο έχει εμβαδόν 345 τ.μ. ,

έχει εμβαδόν , Ο εκθεσιακός χώρος έχει εμβαδόν 250 τ.μ.

έχει εμβαδόν Ο ημιώροφος έχει εμβαδόν 110 τ.μ.

Το γραφείο στον πρώτο όροφο έχει εσωτερικό χώρο 110 τ.μ. ενώ το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 125 τ.μ., 30 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και 46 τ.μ. ακάλυπτες βεράντες.

Το διαμέρισμα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια (το ένα en-suite) και ένα ξεχωριστό μπάνιο.

Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις, όπως καταστήματα, εστιατόρια, πανεπιστήμια και σχολεία, σε μία περιοχή οικιστικών αναπτύξεων. Είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

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(Αρ. Αναφοράς 7104)

Γραφείο στο Κέντρο της Λευκωσίας (Αρ. Αναφοράς 7104)

Το ακίνητο είναι γραφείο στον πρώτο όροφο ενός κτηρίου μικτής χρήσης που βρίσκεται στη συνοικία Τρυπιώτη και εφάπτεται της οδού Διαγόρου.

Κατέχει προνομιακή θέση στο επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας, ενώ περιβάλλεται από όλες τις ανέσεις, υπηρεσίες, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις.

Έχει εμβαδόν 200 τ.μ. και δικαίωμα χρήσης τριών καλυμμένων θέσεων στάθμευσης. Διαθέτει μονάδες κλιματισμού VRV, παράθυρα με διπλά τζάμια και χωρίσματα γραφείου.

Το γραφείο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδανική επενδυτική ευκαιρία.

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(Αρ. Αναφοράς 7026)

Γραφείο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7026)

Το ακίνητο είναι γραφείο, στον πρώτο όροφο ενός κτηρίου μικτής χρήσης στον Άγιο Αντώνιο.

Βρίσκεται στη λεωφόρο Σαλαμίνος, προσφέροντας εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Διαθέτει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 149 τ.μ. και 33 τ.μ. καλυμμένες βεράντες.

Καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο και αποτελείται από λόμπι, χώρους γραφείων, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο κουζίνες, δύο τουαλέτες και μία καλυμμένη βεράντα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης για τρεις θέσεις στάθμευσης.

Το γραφείο επί του παρόντος ενοικιάζεται και προσφέρει υψηλή απόδοση.

Υπάρχει συναινετική συμφωνία για παράδοση ελεύθερης και κενής κατοχής μέχρι τις 30/06/2026.

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Για όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της GoGordian Real Estate.