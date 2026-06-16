Τα sms Δρουσιώτη για διαφθορά που δεν λήφθηκαν υπόψη – Διαφώνησαν μεταξύ τους οι ερευνητές

Όπως αποκαλύπτεται μέσα από την σημερινή ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Μακάριος Δρουσιώτης στήριξε μεγάλο αριθμό από τους ισχυρισμούς που προβάλλει στο βιβλίο του σε γραπτά μηνύματα (sms). Τα εν λόγω sms, τα οποία είναι πολυάριθμα, βρίσκονταν αποθηκευμένα στην κινητή τηλεφωνική συσκευή της Tetiana Bersheda, δικηγόρου του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Ο Ριμπολόβλεφ απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα το 2012, αφού έγινε ένας από τους βασικούς μετόχους της Τράπεζας Κύπρου. Ο ζάπλουτος ιδιοκτήτης της βιομηχανίας λιπασμάτων Uralkali και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μονακό είναι επίσης ο άνθρωπος που αγόρασε το 2013 το νησί του Ωνάση, τον Σκορπιό, έναντι 154 εκατ. δολαρίων.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι ο Ριμπολόβλεφ πλήρωνε τα τιμολόγια των ιδιωτικών τζετ που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Αναστασιάδης για τα ταξίδια του στο εξωτερικό, ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια που του παρείχε στο θέμα του διαζυγίου του με την Έλενα Ριμπολόβλεβα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο Ριμπολόβλεφ επιχειρούσε, μέσω καταπιστευμάτων, να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο για να μην τα διεκδικήσει η πρώην σύζυγός του.

Τα sms που προέρχονταν από το κινητό τηλέφωνο της δικηγόρου του Ριμπολόβλεφ βρίσκονταν στην κατοχή του Δρουσιώτη, ο οποίος τα κατέθεσε ως τεκμήρια στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η παραβίαση από τις Αρχές του Μονακό

Η δικηγόρος του Ρώσου ολιγάρχη, Tetiana Bersheda, είχε παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο στις Αρχές του Μονακό στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε συγκεκριμένη ηχογράφηση. Στη συνέχεια, όμως, οι Αρχές του Μονακό ανέκτησαν και εξέτασαν πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από τη συσκευή της, περιλαμβανομένων μηνυμάτων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεδομένων που είχαν προηγουμένως διαγραφεί.

Το ΕΔΑΔ, στο οποίο προσέφυγε η δικηγόρος ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα για το «Κράτος Μαφία», έκρινε ότι η έρευνα στο κινητό της προχώρησε πέραν του σκοπού για τον οποίο είχε παραδοθεί η συσκευή. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής της ζωής, των επικοινωνιών της και της ιδιότητάς της ως δικηγόρου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επαγγελματικού απορρήτου. Για τον λόγο αυτό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.

Η διαφωνία μεταξύ των ερευνητών

Η απόφαση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα που αφορούσε το «Κράτος Μαφία», καθώς μέρος των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο στηρίζεται, σύμφωνα με τον Μακάριο Δρουσιώτη, σε μηνύματα που είχαν εξαχθεί από το κινητό τηλέφωνο της Bersheda και αφορούσαν την Κύπρο. Αντίγραφα των σχετικών μηνυμάτων παραδόθηκαν στους λειτουργούς επιθεώρησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς από τον ίδιο τον Δρουσιώτη. Αντίστοιχο υλικό παρέδωσε στους λειτουργούς και άλλος δημοσιογράφος, ο οποίος κατέθεσε μαρτυρία ενώπιον της Αρχής.

Στην τελική έκθεση καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς το κατά πόσον τα συγκεκριμένα sms θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη υπό το φως της απόφασης του ΕΔΑΔ. Μετά την έκδοση της απόφασης και κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης, προέκυψε διαφωνία μεταξύ των ερευνητών της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής της ομάδας, Gabrielle McIntyre, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να αποδοθεί αποδεικτική αξία στα sms, παρά το σκεπτικό της απόφασης του ΕΔΑΔ. Αντίθετη άποψη διατύπωσαν οι τρεις Κύπριοι ερευνητές – ποινικολόγοι Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου, οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν μπορούσε να αποδοθεί αποδεικτική αξία στα συγκεκριμένα μηνύματα χωρίς την ύπαρξη άλλης υποστηρικτικής μαρτυρίας. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς υιοθέτησε τη θέση της πλειοψηφίας.

Ως εκ τούτου, η στοιχειοθέτηση ορισμένων ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη αποδυναμώθηκε στον βαθμό που τα sms αποτελούν τη μοναδική πηγή πληροφόρησης.