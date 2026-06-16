Στο τραπέζι η πορεία οικονομίας: Τετ α τετ ΚΕΒΕ - Κεραυνού

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου μεταξύ της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς οι τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις τους στην κυπριακή οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή κρίση και στις αυξημένες πιέσεις που αυτή ασκεί στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και στις ευρύτερες επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον τουριστικό τομέα και σε άλλους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού, με έμφαση στις συνέπειες για τον αγροτικό τομέα και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και οι πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης η αύξηση του πληθωρισμού, με ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την άμβλυνση των επιπτώσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για συνεχή στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το ΚΕΒΕ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου τόνισε την ανάγκη για έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη διατήρησης ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου.