Τέλος τα cash στα ενοίκια από 1η Ιουλίου: Οι πρακτικές δυσκολίες και οι εισηγήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων

Πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων από την 1η Ιουλίου, αναμένουν φορείς της αγοράς, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα μειωθεί η φοροδιαφυγή.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας, με τη νέα νομοθεσία στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, η καταβολή ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου, διενεργείται αποκλειστικά μέσω: τραπεζικού εμβάσματος, ή πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Η υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας. Η καταβολή ενοικίου με μετρητά απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας προνοούσε την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων που υπερβαίνουν τα €500.

Επιστολή ιδιοκτητών ακινήτων

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), Κυπριανός Θεοχαρίδης επισημαίνει στον «Π» ότι θα υπάρχουν δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή, κυρίως για ηλικιωμένους. Για το σκοπό αυτό, σημειώνει, «έχουμε ζητήσει να υπάρξει ειδική ρύθμιση και για αυτούς που αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν με αυτή τη νέα ρύθμιση».

Ο Σύνδεσμος με πρόσφατη επιστολή του προς το διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τον έφορο Φορολογίας, τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατέγραψε τις απόψεις και τους προβληματισμούς του σχετικά με τη νέα νομοθεσία.

Η ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η καλύτερη τεκμηρίωση των πληρωμών και η εναρμόνιση με σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, αναφέρεται στην επιστολή, αποτελούν σημαντικούς και θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής.

Παρότι η επιδίωξη για τη δημιουργία ενός διαφανούς και εύκολα ελέγξιμου συστήματος πληρωμών είναι κατανοητή και θεμιτή, επισημάνθηκε ότι κατά την αρχική εφαρμογή της νομοθεσίας ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα πρακτικά ζητήματα, τα οποία αξίζει να εξεταστούν, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν πρακτικές λύσεις όπως:

• η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου πριν από την πλήρη εφαρμογή των νέων διατάξεων,

• η δυνατότητα καταβολής ενοικίων μέσω κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, εφόσον διασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή της συναλλαγής,

• η παροχή ειδικών διευκολύνσεων για ηλικιωμένους, πρόσωπα χωρίς τραπεζικό λογαριασμό και άλλες ευάλωτες ομάδες,

• η παροχή διευκρινίσεων ή ειδικών ρυθμίσεων για την πληρωμή του πρώτου ενοικίου και της εγγύησης κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

«Πιστεύουμε ότι μια σταδιακή και ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένας πολίτης δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με αδικαιολόγητα εμπόδια ή αποκλεισμούς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του», αναφέρεται.

Διαφάνεια και επιπλέον έσοδα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυς Κουρουσίδης, δήλωσε στον «Π» ότι «θα υπάρξουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα στην αρχή, σιγά σιγά όμως θα εξοικειωθεί ο κόσμος και θα υπάρξει διαφάνεια που είναι πολύ σημαντικό για την αγορά ακινήτων».

«Πάντα υπήρχε μια παράλληλη αγορά ενοικίων η οποία δεν ήταν όσο καλή για την οικονομία. Πολλοί ενοικιαστές δεν δηλώνουν τα έσοδά τους, κάποιοι επιλέγουν να ενοικιάζουν σε αλλοδαπούς για να παίρνουν αφορολόγητα έσοδα. Με τη νέα ρύθμιση, θα προκύψουν επιπλέον έσοδα για το κράτος», σημειώνει.

«Στην αρχή θα υπάρξουν προβλήματα εφαρμογής της νέας ρύθμισης, κυρίως για ηλικιωμένους, που συνήθως έπαιρναν στο χέρι τα έσοδα από ενοίκια, αλλά σταδιακά θα υπάρξει ομαλοποίηση. Με τη νέα ρύθμιση, αναμένεται να μειωθεί η φοροδιαφυγή», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου.

«Η ψηφιακή μεταρρύθμιση μπορεί να επιφέρει αρχικά πρακτικές δυσκολίες, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου, ο κόσμος θα εξοικειωθεί και θα συμμορφώνεται πλήρως», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης. «Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι πλέον υπάρχουν δομές και νομοθεσίες που πρέπει να ακολουθούνται και πρέπει να εμπεδωθεί στην κουλτούρα όλων η συμμόρφωση με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις», τόνισε.

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε το κοινό την Δευτέρα, και ιδιαίτερα τους λήπτες και αιτητές επιδότησης ενοικίου για τη νέα νομοθεσία αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των ενοικίων.

Για όλες τις νέες αιτήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις επανελέγχου υφιστάμενων δικαιούχων της Υπηρεσίας, ανέφερε, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων πληρωμής. Οι χειρόγραφες αποδείξεις ή απλές αποδείξεις είσπραξης μετρητών από ιδιοκτήτες δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αποτελούν λόγο απόρριψης της αίτησης ή/και διακοπής της επιδότησης, σημείωσε.

Η νέα υποχρέωση συνοδεύεται από κυρώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Η Υπηρεσία προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες διευθετήσεις με τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων υποστατικών.