Έγκριση έκθεσης Χατζηπαντέλα από Ευρωβουλή κατά διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ

Την έκθεση «Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF): πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ σε επίπεδο Ένωσης», της οποίας εισηγητής είναι ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, την Τετάρτη.

Από τους 666 ψηφίσαντες, υπέρ τάχθηκαν 549, κατά 33, ενώ 84 τήρησαν αποχή.

Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο κ. Χατζηπαντέλα επεσήμανε ότι η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ αποτελεί οικονομικό έγκλημα.

«Η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στο ΦΠΑ, είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ένα οικονομικό έγκλημα που στερεί δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία», τόνισε, προσθέτοντας ότι «προκαλεί τεράστια απώλεια δημοσίων εσόδων, στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού και επιβάρυνση των έντιμων φορολογουμένων».

«Έχουμε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για την Υγεία, την Παιδεία, τη Στέγαση, την Καινοτομία», υπέδειξε.

Την ίδια ώρα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι «η αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις συνεργασία μεταξύ του Eurofisc, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, είναι επιβεβλημένη».

Σχετικές πρόνοιες περιλαμβάνουν κεντρική πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ΦΠΑ και πλήρη σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξήγησε.

Πηγή: ΚΥΠΕ