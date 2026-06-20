Ομόλογα ΗΠΑ: Οι αγορές βλέπουν τις αποδόσεις των 30ετών πάνω από το 5% έως το τέλος του 2026

Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων είναι πιθανό να επιστρέψουν πάνω από το όριο του 5% έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με νεότερη έρευνα της Markets Pulse, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο η Fed θα κινηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να συγκρατήσει το πρόσφατο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Το 57% των 101 συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα κλείσουν τη χρονιά στο 5% ή υψηλότερα. Το συγκεκριμένο επίπεδο είχε ξεπεραστεί τον περασμένο μήνα, όταν το σοκ στις τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν οδήγησε τις αποδόσεις κοντά στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών.

Η απόδοση του 30ετούς τίτλου είχε επίσης υπερβεί προσωρινά το 5% το 2023, μετά τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Fed, καθώς και μετά την εφαρμογή των δασμών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, πριν υποχωρήσει εκ νέου. Χθες, Πέμπτη, βρισκόταν κοντά στο 4,90%.

Παρά τις διακυμάνσεις, η απόδοση του 30ετούς παραμένει υψηλότερη από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η σκληρή γραμμή του Κέβιν Γουόρς

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έστειλε ξεκάθαρα επιθετικό μήνυμα μετά την πρώτη συνεδρίαση του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, διαλύοντας τους φόβους ότι θα υποκύψει στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed ενίσχυσαν αυτή την εικόνα, καθώς οι μισοί εξ αυτών εκτιμούν πλέον ότι θα υπάρξει τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Πλέον οι αγορές χρήματος προεξοφλούν άνοδο των επιτοκίων ήδη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο!

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές θα συνεχίσουν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές μέσω ανατιμήσεων.

Κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Fed, ο Γουόρς δεσμεύθηκε ότι θα επαναφέρει τη σταθερότητα των τιμών και απέκλεισε το ενδεχόμενο επανεξέτασης του στόχου πληθωρισμού στο 2%.

«Αυτό θα πρέπει να εξαλείψει τους φόβους ότι η Fed θα μπορούσε να ανεχθεί υψηλότερο πληθωρισμό, ένα σενάριο που θα αποσταθεροποιούσε τις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες και θα οδηγούσε σε περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της HSBC Securities US, Ντιράτζ Ναρούλα.

Το δολάριο ο μεγάλος κερδισμένος

Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση της Fed, θεωρούν ότι το δολάριο θα είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων προσφέρουν ισχυρότερα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές να μεταφέρουν κεφάλαια σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Το δολάριο ενισχύθηκε την Πέμπτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διήμερη άνοδο από τα τέλη Μαρτίου και «έκλεισε» την εβδομάδα κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών.

«Η ενίσχυση του δολαρίου λόγω της επιθετικής στάσης της Fed υπερκάλυψε οποιαδήποτε αρνητική επίδραση», επεσήμανε η επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Rabobank, Τζέιν Φόλεϊ. «Αυτό υποδηλώνει ότι το δολάριο έχει περιθώρια περαιτέρω ανόδου, εφόσον τα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία συνεχίσουν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος του Bloomberg, Μπρένταν Φάγκαν, ο οποίος ανέφερε ότι «ο συνδυασμός υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αναθεωρημένων προς τα πάνω εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, χωρίς ταυτόχρονη επιβράδυνση της ανάπτυξης, αποτελεί σχεδόν το ιδανικό σενάριο για την ενίσχυση του δολαρίου».

Οι αγορές επιστρέφουν στη Fed μετά τον πόλεμο

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Markets Pulse εκτιμούν επίσης ότι η θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη S&P 500 και των αποδόσεων των διετών αμερικανικών ομολόγων θα επανέλθει κατά το υπόλοιπο του έτους, αν και εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Σήμερα η συσχέτιση βρίσκεται κοντά στα πιο αρνητικά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο αγορές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Ο Άντριου Χάζλετ, trader συναλλάγματος στη Monex Inc., εκτίμησε ότι οι επενδυτές έχουν κουραστεί από τη μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. «Οι αγορές είναι εξαντλημένες από τις πρόσφατες διακυμάνσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εφόσον η ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα διατηρηθεί, «τα επιτόκια και η πολιτική των κεντρικών τραπεζών θα επιστρέψουν ως ο βασικός παράγοντας που θα καθορίζει την πορεία των αγορών».

Πηγή: newmoney.gr