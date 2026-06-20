Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αιματηρό ξεκαθάρισμα στη Λεμεσό: Τον κάλεσε για να λύσουν τις διαφορές τους και τον μαχαίρωσε πισώπλατα - Κατέληξαν και οι δύο στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ραντεβού για «διευθέτηση» προσωπικών διαφορών κατέληξε σε βίαιη επίθεση με σπρέι και μαχαίρι

Στη σύλληψη 40χρονου, προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, αναφορικά με υπόθεση που αφορά στα αδικήματα, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορίας κ.α., η οποία διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για μεταφορά τραυματισμένου προσώπου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Από εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 45χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην ωμοπλάτη, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, και η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της νύχτας, ο 45χρονος έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον 40χρονο για να μεταβεί στην οικία του και να επιλύσουν προσωπικές τους διαφορές. Αφού ο 45χρονος μετέβη με ακόμη δύο συγγενικά του πρόσωπα στην οικία του 40χρονου, ο τελευταίος επιτέθηκε στον 45χρονο με την χρήση σπρέι και μαχαιριού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχε χειρουργικής επέμβασης και νοσηλεύεται στο Χειρουργικό Τμήμα σε σοβαρή κατάσταση, ενώ όσον αφορά τον 40χρονο, αυτός συνελήφθη τις πρωινές ώρες. Να σημειωθεί ότι πριν από την σύλληψη του 40χρονου, αυτός είχε μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τραύμα που έφερε στο κεφάλι, όπου αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού, συνεχίζει τις εξετάσεις. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα