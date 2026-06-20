Δίνει συνέχεια ο Τραμπ στην κόντρα με τη Μελόνι: «Δεν την θέλω ούτε ως φαν» - Θύελλα αντιδράσεων στη Ρώμη

Νέο γύρο πολιτικής έντασης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζόρτζια Μελόνι πυροδότησαν δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για έλλειψη στήριξης και ανέφερε ότι «δεν τη θέλει ούτε ως φαν». Η Μελόνι απαντά κάνοντας λόγο για «καθαρή επινόηση».

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των σχέσεών του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον «ικέτευσε» για μια κοινή φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στον Εβιάν, προσθέτοντας ότι «τη λυπήθηκε».

Η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι αντέδρασε μέσω ανάρτησής της στο X, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου «καθαρή επινόηση».

«Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών», προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Αντιδράσεις στην Ιταλία

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ιταλίας.

Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πρωθυπουργό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο πλευρό της Μελόνι τάχθηκαν επίσης κυβερνητικά στελέχη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι να δηλώνει ότι «όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο σημείωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό να εκλιπαρεί για φωτογραφία, ενώ έκανε λόγο για «λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους» που δεν ωφελούν καμία πλευρά.

Από τη G7 στην πολιτική αντιπαράθεση

Η ένταση μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται να ξεκίνησε στο περιθώριο της Συνόδου της G7, όπου καταγράφηκαν δημόσιες συνομιλίες τους σε χαλαρό κλίμα, οι οποίες αργότερα έγιναν αντικείμενο σχολιασμού.

Σε επόμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Μελόνι «επιδίωξε φωτογραφία μαζί του», γεγονός που η ιταλική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν παρουσιάσει διαφοροποιήσεις το τελευταίο διάστημα, με φόντο ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της Ιταλίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες.