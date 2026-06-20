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Στα δικαστήρια ξανά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Προχωρά σε έφεση κατά της απόφασης για δυσφήμιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο τέως Γενικός Ελεγκτής αμφισβητεί την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και προσφεύγει στο Ανώτατο, κάνοντας λόγο για θεσμική του δράση στο πλαίσιο ελέγχου δημόσιων δαπανών

Σε καταχώρηση έφεσης προτίθεται να προχωρήσει ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας  Μιχαηλίδης, στην δικαστική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η οποία τον καταδικάζει για δυσφήμιση και επιδικάζει αποζημίωση €15.000 σε βάρος του.

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Σε ανάρτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται στην υπόθεση της υπηρεσιακής επιστολής του 2015, η οποία είχε στείλει ως Γενικός Ελεγκτής προς τον Υπουργό Υγείας και κοινοποιήθηκε σε θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο ελέγχου δημόσιας σύμβασης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επιστολή εξετάστηκε από το δικαστήριο ως πράξη που «εκφεύγει των αρμοδιοτήτων» του τότε θεσμικού του ρόλου και ότι, στη βάση αυτή, χαρακτηρίστηκε ως κακόπιστη.

Παράλληλα, κάνει λόγο για συσχέτιση της δικαστικής κρίσης με μεταγενέστερη απόφαση του 2024 για την παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, την οποία το δικαστήριο φέρεται να χαρακτήρισε «εύγλωττη».

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι, κατόπιν νομικής συμβουλής και με σεβασμό προς τη δικαστική διαδικασία, θα προχωρήσει στην καταχώρηση έφεσης.

Το πλαίσιο της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά παλαιότερη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη διαχείριση του μεταμοσχευτικού προγράμματος και τις αμοιβές ιατρικών υπηρεσιών. Το δικαστήριο, στην απόφασή του, είχε κρίνει ότι συγκεκριμένες διατυπώσεις της επιστολής ήταν ικανές να πλήξουν την επαγγελματική υπόληψη του ενάγοντος ιατρού, κάνοντας λόγο για δυσφήμιση.

Από την πλευρά του, ο τέως Γενικός Ελεγκτής είχε υποστηρίξει ότι ενεργούσε στο πλαίσιο των θεσμικών του καθηκόντων και της συνταγματικής αποστολής ελέγχου δημόσιων δαπανών.

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