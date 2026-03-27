DBRS: Μεγαλύτερη η ανάπτυξη κυπριακής οικονομίας το 2026 και 2027

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σε αναβάθμιση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 0,2 το 2027, σε σχέση με τι προέβλεπε τον Δεκέμβριο, προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS

Σε αναβάθμιση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 0,2 το 2027, σε σχέση με τι προέβλεπε τον Δεκέμβριο, προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αναμενόμενες αρνητικές επιδράσεις, στο αναθεωρημένο βασικό μακροοικονομικό σενάριο του μηνός Μαρίου, ο καναδικός οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3% το 2026 από 2,9% που ανέμενε το Δεκέμβριο και 2,6% το 2027 από 2,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Ταυτόχρονα, ο DBRS αναθεώρησε προς το καλύτερο το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, σε σχέση με τι ανέμενε προηγουμένως. Ο οίκος προβλέπει τώρα ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί κατά επιπλέον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,5% το 2026 και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2027, επίσης στο 4,5% σε σχέση με το τί ανέμενε προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος, προχώρησε στις 13 Μαρτίου σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου για το μακροπρόθεσμο χρέος σε ξένο και εγχώριο Νόμισμα στο «Α», , διατηρώντας τις προοπτικές σε σταθερό ορίζοντα, με τον οίκο να υποστηρίζει ότι τα ισχυρά πλεονάσματα της χώρας θα αποτελέσουν το ισχυρότερο όπλο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων κραδασμών από παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή.

