Προτάσεις νόμου για αξιοποίηση ΦΑ προς όφελος συνταξιούχων κατέθεσε το ΔΗΚΟ

Δύο προτάσεις νόμου με στόχο τη σύνδεση του εθνικού ενεργειακού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ενίσχυση των συντάξεων κατέθεσε την Πέμπτη το Δημοκρατικό Κόμμα, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε οι προτάσεις νόμου αφορούν τροποποιήσεις στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και στον περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων Νόμο.

Οι δύο προτάσεις, πρόσθεσε, λειτουργούν συμπληρωματικά και αποτελούν «ολοκληρωμένη θεσμική πρωτοβουλία», ώστε οι πόροι και οι αποδόσεις του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων να μπορούν να αξιοποιούνται για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, στόχος είναι κυρίως η βελτίωση των συντάξεων προς τους δικαιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Με απλά λόγια, θέλουμε ο φυσικός πλούτος της χώρας να μπορεί να επιστρέφει στην κοινωνία με τρόπο υπεύθυνο, θεσμικό και μακροπρόθεσμο», ανέφερε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμη ότι η πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να αξιοποιεί τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων για έναν κρίσιμο κοινωνικό σκοπό.

Κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να δουν την πρόταση «με θετική διάθεση», σημειώνοντας ότι οι συντάξεις, η κοινωνική ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων αποτελούν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ