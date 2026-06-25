Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη

Με ζημιές έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 305,6 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 0,57%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,75 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση 0,56%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €404.409.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία με 0,82%, ενώ ακολουθούσε η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,34%. Αντίθετα, απώλειες κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,80%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες παρέμειναν αμετάβλητες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €287.432,91 (πτώση 0,15% - τιμή κλεισίματος €9,85), της Logicom με €41.280,42 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €3,08), της ΚΕΟ με €23.533,58 (άνοδος 4,17% - τιμή κλεισίματος €3,00), της Δήμητρα Επενδυτική με €22.891,38 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,65), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €10.250 (πτώση 1,96% - τιμή κλεισίματος €5,00).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά, ενώ πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 99.

Πηγή: ΚΥΠΕ