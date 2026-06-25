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| Οικονομία

Στο 2% η αύξηση των τιμών κατασκευής νέων κατοικιών στην Κύπρο το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η αύξηση που καταγράφηκε στην Κύπρο, ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο έτος, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,3%

Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 2% στις τιμές κατασκευής νέων κτιρίων κατοικίας το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η αύξηση που καταγράφηκε στην Κύπρο, ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο έτος, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,3%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τις τιμές των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων από την πλευρά του κατασκευαστή και βασίζεται στα ποσά που καταβάλλουν οι πελάτες στους εργολάβους για την ανέγερση νέων κατοικιών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές κατασκευής νέων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 48,2% την περίοδο 2015-2025. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, με ετήσιες αυξήσεις 5,8% το 2021, 12,2% το 2022 και 6,9% το 2023. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε στη συνέχεια στο 2,3% το 2024 και στο 1,3% το 2025.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν στη Βουλγαρία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 166,1%, στην Ουγγαρία με 155,4% και στη Ρουμανία με 130,7%.

Για την ίδια περίοδο, οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία με 17%, στην Ελλάδα με 17,3% και στη Φινλανδία με 22,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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