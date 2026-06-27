Αργή η μείωση των τιμών ενέργειας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι έχει παρατηρήσει πτώση στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά θα χρειασθεί χρόνος για να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα οι τιμές και οι εμπορικές ροές στον Κόλπο.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, ανέφερε ότι στην επόμενη επικαιροποίηση της έκθεσης του «World Economic Outlook» (Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική), που θα παρουσιασθεί στις 8 Ιουλίου, το ΔΝΤ θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα τρία σενάρια ανάπτυξης που παρουσίασε τον Απρίλιο και τα οποία εξαρτώνται από την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Καθώς τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά τον Μάιο, διατηρώντας τις τιμές αναφοράς του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η Κόζακ είχε δηλώσει ότι η παγκόσμια οικονομία μετακινείτο από την πιο ευνοϊκή «πρόβλεψη αναφοράς» —η οποία προέβλεπε ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης— προς ένα «δυσμενές σενάριο» με παγκόσμια ανάπτυξη 2,5% για το 2025.

Άντεξε η Ευρώπη

Η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το τελευταίο διάστημα, ενώ η συντονισμένη δράση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συνέβαλε στη διασφάλιση επιπλέον πηγών εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου (Oil Coordination Group). Η Ομάδα έλαβε υπόψη πληροφορίες που δείχνουν ότι οι εμπορικές ροές αρχίζουν σταδιακά να αποκαθίστανται μετά το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σημειώνεται πως θα χρειαστεί ωστόσο χρόνος μέχρι οι πρόσθετες προμήθειες από την περιοχή να φτάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας και στις προμήθειες πετρελαίου της ΕΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας αναφέρει ότι η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το τελευταίο διάστημα, ενώ η συντονισμένη δράση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συνέβαλε στη διασφάλιση επιπλέον πηγών εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά καύσιμα, διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ περιορίστηκαν μέσω της μερικής αντικατάστασης των ποσοτήτων που προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή με εισαγωγές από άλλες περιοχές, καθώς και μέσω της αυξημένης παραγωγής αεροπορικών καυσίμων εντός της ΕΕ.

Για το αργό πετρέλαιο η Ομάδα εκτίμησε ότι η κατάσταση παραμένει προς το παρόν σταθερή, κυρίως λόγω της αποδέσμευσης αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο τους τελευταίους μήνες.

Η Κομισιόν και τα κράτη μέλη υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης του στενού συντονισμού, δεδομένων των διαρκών μεταβολών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.